YOU est déjà renouvelé pour une saison 4 et voici tout ce qu’on sait

La saison 3 de You n’est même pas encore disponible sur Netflix que la plateforme de diffusion annonce un quatrième chapitre pour la populaire série. Voici tous les détails.

Sortie en 2018 sur Netflix, la série noire You a connu un succès instantané. Bonne nouvelle pour ses fans, l'histoire du tueur en série Joe Goldberg ne s'arrêtera pas de sitôt!

Est ce qu’il y aura une saison 4 de You?

Le 13 octobre 2021, Netflix a partagé une excellente nouvelle sur son compte Instagram. Publiant une courte vidéo d’images de la première mouture de You, on peut simplement y lire « You a été renouvelé pour une saison 4! »

La nouvelle saison sera diffusée à partir du 15 octobre, il était donc surprenant de voir cette annonce avant même d’avoir mis les yeux sur les nouveaux épisodes.

La date de sortie de You saison 4

Après une longue pause causée par la pandémie entre les saisons 2 et 3, on pourrait s’attendre à moins d’attente avant le quatrième chapitre.

Si, par exemple, les nouveaux épisodes entrent en production bientôt, on pourrait avoir droit à la nouvelle saison aussi tôt qu’à l’automne 2022!

L’histoire de You saison 4

Difficile de prédire l’histoire avant même que la saison 3 ne soit diffusée, mais on peut s’attendre à ce que Joe trouve une nouvelle obsession.

Maintenant père et habitant en banlieue avec Love, rien n’est hors de sa portée!

À noter que cet article sera mis à jour au fur et à mesure que des nouvelles sur la saison 4 de You seront dévoilées.

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s