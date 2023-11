Selena Gomez s'inquièterait fortement pour son amie Taylor Swift

Taylor Swift est sous les projecteurs pour les médias et les fans qui se réjouissent de sa relation amoureuse avec Travis Kelce, mais Selena s'inquiète.

Si vous êtes le moindrement fans de Selena Gomez et Taylor Swift, vous savez déjà qu'elles sont de proches amies. Vous savez probablement aussi que Taylor Swift s'affiche en couple depuis quelques semaines avec le joueur de football américain Travis Kelce.

Ces faits étant énumérés, on peut aussi ajouter que Taylor Swift a toujours été relativement discrète dans ses relations de couple, notamment avec Joe Alwyn, avec qui elle ne s'affichait que très peu alors qu'ils ont été en relation pendant plus de 6 ans. C'est pourquoi une source a indiqué au magazine américain Page Six que Selena Gomez serait verte d'inquiétude pour son amie.

Apparemment qu'aux yeux de Selena, Taylor se présentant aux parties de football de Travis en dansant dans les loges VIP et allant à des évènements avec sa nouvelle flamme serait totalement hors de ses habitudes en amour. Selena aurait d'ailleurs dit à cette mystérieuse source qu'elle trouvait que leur relation «allait trop vite et que certains aspects de leur amour étaient alarmants».

Après trop peu de temps, Taylor était vue publiquement avec la mère de Travis dans une loge lors d'un match. Moins d'un mois après le début de leur relation, Taylor et Travis étaient vus main dans la main, ce qui a semblé étrange pour Selena.

Il n'y a toutefois aucun froid entre Selena et Taylor, selon la source. Selena ne serait qu'une amie qui s'en fait pour Taylor.

