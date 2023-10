Selena Gomez révèle ENFIN pourquoi elle ne suit plus Dua Lipa sur les réseaux sociaux

En juin dernier, le public s'est affolé en apprenant que la célébrité féminine la plus suivie d'Instagram avait cessé de suivre certaines célébrités.

On apprenait entre autres qu'elle avait retiré Zayn Malik de sa liste d'abonnements suite à leurs quelques rendez-vous non concluants et on comprend. Cependant, Zayn n'est pas le seul à avoir subi ce sort. Il y a eu Gigi et Bella Haid, Zendaya et même la méga star Dua Lipa a également eu le traitement, mais pas pour les mêmes raisons.

Au moment des évènements, une source proche de Selena Gomez avait indiqué aux médias «qu'il n'y avait aucun mauvais sentiment envers quiconque ayant été supprimé par Selena», pour calmer le jeu.

La réponse vague est toutefois restée sans suite jusqu'à cette semaine, où Selena a enfin répondu aux rumeurs de froid entre la chanteuse de Levitating et elle. Heureusement, il se trouve qu'il n'y a aucune chicane entre les deux vedettes!

En entrevue au magazine américain Fast Company, où Selena a entre autres parlé de la croissance et les fondements de sa compagnie Rare Beauty, la chanteuse a également eu à répondre à des questions un peu plus cocasses.

Étant suivie par plus de 430 millions d'abonnés sur Instagram, l'interprète de Calm Down a fait quelques confidences sur sa gestion des réseaux sociaux. Selena a confié en riant que le fait de ne plus suivre Dua Lipa n'était qu'un accident. «J'étais justement en train de nettoyer une partie de mon Instagram, puis quelqu'un m'a appelée et m'a dit: "Qu'est-ce qui s'est passé avec Dua?"».

Rapidement, Selena s'est réabonnée à la chanteuse britannico-albanaise, tout simplement.

Tout est bien qui finit bien!

