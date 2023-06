Selena Gomez a cessé de suivre ces célébrités sur Instagram et voici pourquoi

La femme au plus grand nombre d'abonnés a coupé les ponts sur Instagram avec plusieurs célébrités. Une source près de Selena a publiquement parlé.

• À lire aussi: Selena Gomez s'expose sensuellement en maillot à découpe sur Instagram

• À lire aussi: Hailey Bieber et Selena Gomez en guerre: un like ravive les tensions

• À lire aussi: Celle qui a donné un rein à Selena Gomez révèle la raison choquante derrière la fin de leur amitié

Quelques semaines après que le public ait appris que Selena Gomez et Zayn Malik ont été sur quelques dates, Selena s'est subtilement désabonnée de l'ex-membre de One Direction sur Instagram. Zayn s'est désabonné de Selena en retour et n'a plus qu'une courte et mystérieuse vidéo sur sa page, annonçant fort probablement de la nouvelle musique.

C'est un signe clair que leur histoire n'ira pas plus loin, certes, mais Zayn n'est pas la seule personne que Selena a éliminée de sa vue. La chanteuse a également pris ses distances de l'ancienne copine de Zayn, Gigi Hadid, de sa soeur Bella et même de Zendaya et Dua Lipa avant de se réabonner à cette dernière, semant la confusion chez ses fans.

Plusieurs hypothèses ont été émises par les internautes sur les raisons de Selena de se désabonner de ces célébrités, se demandant si elle était en froid avec elles, si les désabonnements étaient accidentels ou encore si un membre de son équipe avait agi à la place de Selena. Pour tenter de calmer le jeu, une source près de Selena Gomez a indiqué publiquement pourquoi l'interprète derrière Kill'em with kindness a posé ces gestes.

La personne a simplement mentionné qu'«il n'y a absolument aucun mauvais sentiment envers quiconque aillant été supprimés par Selena», restant toutefois très vague.

On sait que Selena Gomez a une relation trouble avec les réseaux sociaux, restant loin le plus possible et n'aillant même pas Instagram sur son téléphone personnel. Selena s'est très souvent comparée à ses pairs et s'est souvent confiée sur son anxiété en lien avec la vie publique.

À suivre!

À VOIR: Selena Gomez s'expose sensuellement en maillot à découpe sur Instagram