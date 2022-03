Des bijoux sublimes de Rafaëlle Roy et Ken & Jame

Rafaëlle Roy qui met sa touche artistique quelque part – on est déjà charmés. Rafaëlle Roy qui collabore avec la compagnie de bijoux montréalaise Ken and Jame – on veut tout.

Les éléments de la collection représentent parfaitement les valeurs et les passions de Rafaëlle. L'équipe s'est inspirée de son univers et elle a même intégré l'un de ses tatouages dans les créations.

La journée de lancement n'est pas un hasard. La Journée internationale des femmes a une place importante dans les valeurs de Rafaëlle et celles de la compagnie Ken & Jame, qui désirent apporter leur contribution.

À porter à vos oreilles, à votre poignet ou à votre cou, découvrez la collection!

Breloque «Égalité»

Cette breloque est le symbole chouchou pour représenter la Journée internationale des femmes. «Égalité», un mot qui résonne aux oreilles de Rafaëlle. Le bijou peut être porté du côté du mot ou du signe.

Breloque «Note de musique»

L'ajout d'une note de musique dans une collection représentant la chanteuse est évident. Parfait pour traduire son amour de la mélodie.

Breloque «Marguerite»

Les breloques en forme de marguerites or et argent vont de pair avec le caractère fleuri et coloré de Rafaëlle. Un bijou qui nous transporte vers le printemps.

Breloque «Éléphant»

Le plus majestueux des animaux ajoute une touche boho-chic à vos tenues, en or ou en argent.

Breloque «Papillon»

Les papillons ont cette touche 2000 qu'on aime tant. Accrochés à vos oreilles, ils seront sublimes.

Breloque «Éléments»

La terre, l'eau, l'air et le feu sont représentés dans ces breloques délicates et pleines de force. Elles viendront combler celles qui s'intéressent aux éléments et à leurs symboles.

Toutes les breloques sont compatibles avec les articles de La Boîte à breloques Ken & Jame, concept qui permet de personnaliser ses bijoux selon son humeur du moment. Elles sont compatibles avec des boucles d'oreilles et divers bracelets et chaînes de cou. Or et argent, seules ou agencées, elles sont conçues pour être portées à la manière de tout un chacun et elles représentent la collection Rafaëlle Roy X Ken & Jame.

