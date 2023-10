«Beckham» sur Netflix : voici qui sont les enfants du couple

Le documentaire Netflix en quatre parties Beckham attire des milliers de téléspectateurs curieux de découvrir l'histoire de cette puissante famille.

On s'intéresse aux célèbres parents, d'abord David, footballeur international anglais au charisme inouï, et à Victoria, l'ex pop-star devenue grande designer. Ils se sont mariés en 1999 et ont ensemble un empire et un nom qui évoque la puissance partout à travers le monde.

Sur TikTok, le documentaire fait énormément réagir et les téléspectateurs sont bien investis dans l'histoire parfois dramatique du couple. En plus d'être des amoureux depuis plus de 24 ans, David et Victoria sont parents de 4 enfants qui sont désormais Nepo Baby. On connaît entre autres l'aîné dans les médias puisque celui-ci est le mari de Nickola Peltz-Beckham, une amie chère de la chanteuse Selena Gomez.

Toutefois, bien qu'on les ai vu grandir sous nos yeux devant les caméras des paparazzi, chacun des enfants Beckham tente de faire son propre chemin malgré, ou grâce, à la popularité sans borne de leurs parents. Qui sont-ils vraiment?

Voici qui sont les enfants Beckham.

Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham est né en mars 1999 à Londres. Le jeune homme a eu un parcours relativement normal et a même travaillé dans un Starbucks en tant qu'étudiant. Il a tenté sa chance au soccer, mais la passion était ailleurs. Celui-ci a tenté sa chance en tant que photographe, mais son travail était vivement critiqué par les internautes et la presse. Il s'est tourné vers un autre loisir qui devient maintenant son travail : la cuisine. Brooklyn est désormais connu pour ses vidéos de recettes, qui sont parfois populaires pour les mauvaises raisons, soit des techniques douteuses ou encore des recettes discutable, mais le succès y est.

En amour, Brooklyn a parfois fait les manchettes pour des relations avec des personnalités connues, dont l'actrice Chloë Grace Moretz pendant quelques années. L'héritier Beckham est marié depuis le 9 avril 2022 à Nicola Peltz-Beckham, actrice américaine et héritière d'un prolifique magnat des affaires.

Romeo James Beckham

Né en septembre 2002, le fils de David et Victoria nage dans les mêmes passions et talents que ses parents. Il joue présentement au soccer pour l'équipe réserve du Brentford FC, un club de football anglais. Il a aussi fait ses preuves dans le sélect monde du mannequinat avec une première campagne Burberry à seulement 10 ans en 2012, aux côtés de Cara Delevingne. Le jeune homme de 21 ans aux gênes chanceux navigue encore aujourd'hui dans le domaine.

Roméo a trouvé sa Juliette dans les bras de Mia Regan, une mannequin anglaise. Ils se sont brièvement séparés en 2022 avant de se resouder, plus forts que jamais. Quelques rumeurs de fiançailles ont même été soulevées après que Mia ait été vue avec un énorme diamant au doigt.

Cruz Beckham

Cruz est né en février 2005 à Madrid, en Espagne, alors que David jouait pour le Real Madrid. À 18 ans, le jeune homme est un passionné de musique, de danse et de mode. Plusieurs fans des Spice Girls ont pu l'apercevoir sur la scène du Madison Square Garden en 2008 alors que Cruz s'est présenté sur scène auprès de sa maman pour quelques pas de danse approximatifs. À son jeune âge, Cruz commence à cumuler les contrats de mannequinat et tente sa chance dans la musique. Un visage à surveiller!

Pour le moment, Cruz ne semble pas être dans une relation amoureuse. Il est toutefois connu que celui-ci a entretenu une relation avec Tana Holding depuis 2022. Cruz et Tana auraient rompu cet été.

Harper Beckham

Harper est la plus jeune, née en juillet 2011. Elle n'est pas moins promue à une vie pleine d'opportunité pour autant, suivant déjà sa mère dans de multiples défilés. Elle voyage aussi énormément avec son père, avec qui elle a une superbe complicité, tout comme avec ses trois frères aînés.

La jeune adolescente a la vie devant elle pour découvrir ses passions, ce qu'encouragent fortement ses parents.

Découvrez leur histoire dans le documentaire Netlfix du moment!

