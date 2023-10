Hero Fiennes-Tiffin partage un émouvant message pour la fin de l'aventure «After»

L'interprète de Hardin a publié un cliché touchant pour souligner l'équipe et le travail derrière la série de longs-métrages After.

Le plus récent film de la saga After a pris l'affiche le 13 septembre dernier au cinéma. Ce cinquième volet, After: La destinée, marque la fin de l'évolution de l'histoire d'amour parfois tragique et très tumultueuse entre Tessa Young et Hardin Allen Scott.

Le message touchant de Hero Fiennes-Tiffin

Dans une envolée pleine de nostalgie, Hero écrit: «Je ne peux pas croire que nous sommes finalement là, mais toute bonne chose doit venir à sa fin. Je veux remercier Anna Todd pour avoir créé After, Josephine Langford pour être une aussi merveilleuse co-vedette, et tous les autres, devant et derrière la caméra, qui ont joué leur rôle pour raconter cette histoire. Les derniers, mais non les moindres, je veux remercier les fans. Les meilleurs fans du monde. Sans vous et votre indéfectible support, rien de tout cela n'aurait été possible. Le processus de faire ces films et jouer Hardin Allen Scott a changé ma vie et je serai éternellement reconnaissant pour ça. Vraiment. Je n'oublierai jamais ce chapitre de ma vie et je ne peux mettre en mots tout ce que ça signifie pour moi.»

Un dernier chapitre déploré

La saga After, tirée des romans du même nom, attire des milliers de visionnements depuis la sortie du premier tome en 2019. Le plus récent film, After: La Destinée, clos l'histoire d'amour qui a captivé les spectateurs.

Dans celui-ci, on retrouve Hardin au Portugal pour tenter de faire pardonner à Natalie (Mimi Keene), son ex, ce qu'il lui a fait, soit publier une sextape des deux afin de gagner un pari. Dans tout cela, Hardin cherche le point de bascule du roman qu'il désire écrire.

Toutefois, plusieurs fans sont en furie puisque ce dernier volet laisse peu de place à Tessa. Les seuls moments où les spectateurs ont des aperçus de la jeune femme sont dans de courts flashbacks.

À vous de juger par vous-même! Le film After: La Destinée, est présentement au cinéma.

