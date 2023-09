Dixie D'Amelio avoue les symptômes extrêmes vécus avec le trouble dysphorique prémenstruel

Avec la sortie de la troisième saison de la téléréalité de la famille D'Amelio, l'aînée, Dixie, s'est courageusement ouverte à propos du trouble qui l'affecte.

En octobre 2022, Dixie D'Amelio a publiquement révélé avoir été diagnostiquée d'un trouble dysphorique prémenstruel via un live Instagram.

À ce moment de sa vie, Dixie avait indiqué que cette condition affectait l'humeur et le comportement dans plusieurs sphères de sa vie, sans pour autant entrer dans les détails.

Près d'un an plus tard, à 22 ans, la chanteuse et vedette du web s'est dévoilée au public face à ses symptômes prémenstruels particulièrement violents. Dans un moment de confidence de la téléréalité sur la faille D'Amelio, The D'Amelio Show, Dixie a abordé le sensible sujet qui la touche.

Dixie a partagé que ses symptômes consistaient «essentiellement à une anxiété extrême, de la dépression, perdre l'envie de vivre et beaucoup l'irritabilité et la colère».

Le diagnostic du trouble dysphorique prémenstruel a joué un rôle dans les relations de Dixie avec ses proches, mais elle espère toutefois qu'ils comprennent ce qu'elle vit.

Charli D'Amelio, 19 ans, a admis avoir fait ses recherches concernant le trouble dysphorique prémenstruel, mais ne pas savoir comment réagir face à la situation, puisqu'elle n'était pas présente lors du diagnostic de sa grande soeur. «Elle (Dixie) veut soit ne rien avoir à faire avec moi, ou au contraire, que je l'aide».

Le trouble de Dixie l'affecte environ deux semaines à chaque mois, avant les règles. La jeune star désire ouvrir la discussion sur ce trouble encore méconnu selon elle.

