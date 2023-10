Charli D'Amelio dans l'eau chaude pour un déguisement qui ne passe pas

Charli D'Amelio a le vent dans les voiles avec tous les projets qui s'offrent à elle, mais celle-ci n'est pas à l'abri d'une controverse.

La jeune femme de 19 a récemment fait la publicité d'un nouveau produit, Be Happy Snacks, du popcorn aux saveurs toutes plus originales les unes que les autres, vendu dans plusieurs WalMart à travers les États-Unis. Or, ce n'est pas cette sympathique collation qui fait jaser, mais plutôt la promotion douteuse qui l'accompagne.

Sous les commentaires de cette publication sur le compte Instagram de Charli, les commentaires sur la visibilité de ses mamelons fusent. Pourtant, ce n'est pas le plus gros scandale autour de la publicité faite par Charli et son équipe.

La méga star du web s'est improvisée employée au WalMart avec sa mère, sa soeur et son père le temps de filmer quelques images et faire un coup de publicité. Ensemble, ils ont revêtu la veste bleue ainsi que la cocarde pour l'occasion. Sur la vidéo, Charli se tient derrière la caisse pour scanner des sacs de popcorn Be Happy Snacks avec sa mère Heidi comme emballeuse.

Charli D'Amelio working as a cashier at Walmart in new video. pic.twitter.com/lNw2bJq3YW — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

Des internautes mécontents pointent la vidéo du doigt par milliers. Charli et sa famille sont critiqués puisqu'ils prétendent faire un métier pratiqué par des gens de classe moyenne alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça représente.

Des commentaires sont émis par des individus à coups de «Je sens que c'est une moquerie envers les gens de la classe moyenne, mais ok.», «Elle s'amuse aux dépens de personnes qui font un vrai travail à petit revenu...» et des «Pourquoi les gens riches s'amusent à se costumer en personnes plus pauvres?».

Malgré le contexte de l'Halloween pour se déguiser, celui-ci ne passe pas du tout auprès des fans. Charli D'Amelio et sa famille n'ont toujours pas fait de commentaires concernant la situation.

