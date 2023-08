Billie Eilish crée la controverse dans une séance photo sans pantalon

La chanteuse en tête d'affiche samedi soir à Osheaga 2023 a partagé un carrousel d'une séance photo plutôt effrayante sur les réseaux sociaux.

Dans un élan artistique à la sauce Billie Eilish, la jeune femme pose couchée au sol sous la lentille de Tyler Kohlhoff, photographe reconnu pour ses clichés provocateurs.

Oui, c'est bien l'interprète de What was I made for sous cette cagoule noire. La jeune chanteuse est vêtue d'un baby tee, un collant filet et un short style boxeur. Le look est intrigant et éclectique, totalement à l'image de Billie.

Sous tous les angles, Billie laisse une impression de femme rebelle et sensuelle à sa manière. Elle joue également avec une rose rouge et ses pétales, qu'elle appose sur ses yeux.

Story Instagram / Tyler Kohlhoff

Cette séance photo est particulièrement troublante. On est bien loin de son look en blonde à robe vintage jaune pour le clip de sa chanson en honneur à Barbie!

Il n'y a pas à dire, Billie Eilish est de celles qui peuvent nous surprendre avec des looks aux antipodes. On l'aime autant en habits oversized qu'en vêtements moulants et sensuels.

Cette séance particulière nous donne hâte de découvrir l'habit de scène de la tête d'affiche d'Osheaga ce samedi!

