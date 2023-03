Ashley Benson ose la «naked dress» et c'est WOW!

Hollywood n'a pas un brin de repos: ce n'est pas parce que la Fashion Week ou les Oscars sont terminés qu'il ne se passe plus rien. Bien au contraire, les célébrités en ont profité pour sortir leurs looks de FEU lors des Fashion Trust Awards.

• À lire aussi: Les plus beaux looks des stars sur le tapis rouge des Oscars 2023

Impossible de passer inaperçue, Ashley Benson avait comme mot d'ordre «la transparence». Elle a opté pour une mini-robe en maille noire avec un décolleté plongeant, laissant entrevoir ses ravissantes courbes. Le clou du spectacle? On décèle rapidement son string noir à travers sa tenue.

Getty Images via AFP

La tendance de la «naked dress» a été abordée avec brio par nulle autre que l'ex de Cara Delevingne. Sexy comme jamais, poitrine découverte et sous-vêtement bien à l'évidence... C'est un défi look réussi par l'actrice!

Ashley Benson ne court pas les tapis rouges dernièrement, mais lorsqu'elle fait acte de présence, c'est toujours mémorable! Certes classique dans son option noire, cette robe des plus révélatrices aura certainement entraîné de nombreuses réactions. Agencée de bottes cuissardes, on vient équilibrer l'ensemble dans sa totalité!

Getty Images via AFP

L'actrice de Pretty Little Liars n'est pas la seule à avoir opté pour un look aux tissus transparents par les temps qui courent. D'autres fans de cette tendance ont choisi d'exposer leur corps dans de sublimes créations. On a vu Dua Lipa, Ludivine Reding, Sarah-Jade Bleau et Sophie Nélisse styler la transparence à leur façon.

• À lire aussi: Au tour de Sarah-Jade Bleau d’oser la transparence avec une robe en dentelle

• À lire aussi: Sophie Nélisse ose plus que jamais avec un chandail en mailles transparent

Oserez-vous cette tendance sexy cet été?

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s