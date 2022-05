Après «cottagecore» et «cabincore», la tendance est au «cybercore»

La prochaine tendance «aesthetic» qui fait sa place concerne les débuts d'internet, le techno, les cyberpunks et la mode des années 2000. Après le cottagecore et le cabincore, la tendance est au cybercore.

La mode cybercore est déjà présente chez nos inspirations mode, et ce sans même qu'on s'en soit rendu compte. Bella Hadid, Dua Lipa, Willow Smith par exemple en sont adeptes depuis quelques mois. Sur TikTok, le hashtag #cybercore a amené plus de 70 millions de vues au cours des dernières semaines, sans compter le hashtag #cybery2koutfits, qui se rattache au style vestimentaire cybercore.

Cette tendance nostalgique s'inspire des débuts de l'internet et de la vision qu'on avait du futur à ce moment-là. On retrouve les lunettes de soleil allongées sur les côtés style La Matrice, les clous et les détails de métal sur les vêtements, comme la ceinture à studs qu'on voulait tant. On peut aussi penser à la taille basse, au jean embelli avec des pierres du rhin et aux cargos, version pantalon ou jupe longue.

La tendance aesthetic cybercore s'inspire aussi des cultures rave, cyberpunk et goth. On s'inspire de tous ces styles pour en faire un en incluant des chaînes aux pantalons extralarges à taille basse avec un haut en filet, point bonus si les coutures sont apparentes.

Côté beauté, les ombres à paupières glacées, les chignons avec les pointes formant des pics et l'effet métallique sont les bienvenus. Des dessins style tatouage gothique au eye-liner liquide sont aussi de la partie.

Dans le rayon accessoire, ressortez le téléphone à flip et les appareils photo numériques! Certaines e-girls osent même utiliser les Ipod Shuffle comme pinces à cheveux. Les accessoires rétro avec des croix, des fleurs style goth et les petits sacs à main baguettes seront les ajouts parfaits.

Le cybercore d'aujourd'hui est plus étudié et détaillé, mais clairement, la mode des années 2000 n'a pas dit son dernier mot.

