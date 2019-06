Avec les jours fériés de l’été, viennent souvent une panoplie de soldes qui nous permettent d’économiser des sous sur une tonne d’items mode et beauté.

Parce qu’on aime dépenser des sous (mais encore plus en économiser), voici des soldes intéressants qui ont lieu lors de la fin de semaine de la fête du Canada!

Aritzia (tout est en rabais jusqu’à 50%)

Eh oui, TOUT est en rabais chez Aritzia, et certains items sont même réduits de moitié!

Hoaka (vente d’entrepôt)

On vous avait parlé de la vente qu’organise Élisabeth pour Hoaka, et des maillots seront offerts à très bas prix. Plus de détails ici .

Fashion Nova (40% sur les maillots avec un code )

Si vous avez besoin de maillot, c’est le temps de faire le plein avec un rabais important à la caisse! Ils ont aussi une grande variété de taille (jusqu’à 3X) et des modèles vraiment cutes dans leur section Curve!

H&M (jusqu’à 60% de rabais + extra 10% avec un code )

H&M vient d’ajouter plein de nouveaux modèles dans leur section solde et offre même un petit 10% sur leurs prix déjà réduit!

Ardène (vente d’entrepôt)

La vente d’entrepôt bat son plein ce week-end, et pour presque tous le mois. Ça vaut la peine: rien ne coûte plus de 5$. Plus de détails ici .

Forever 21 (50% sur les soldes)

Une fois réduits et avec un extra 50% de rabais, les items de chez Forever 21 ne sont vraiment pas chers.

Little Burgundy (jusqu’à 70% de rabais)

L’occasion de se procurer une belle paire des Converse à prix réduit!

Aerie (achetez un maillot, obtenez-en un gratuit)

Encore une fois, les maillots ne sont pas chers à ce temps-ci de l’année, et ça tombe bien, puisque la saison des plages et des piscines est officiellement lancée depuis peu!

Sephora (Ensemble d’échantillons de produit pour les cheveux gratuits avec un code )

On adore les gratuités et encore plus quand c’est un ensemble complet de plein de bons produits à cheveux qui viennent avec nos achats de 25$ et plus!

Bon magasinage!