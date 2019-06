Enfin, un peu de temps chaud!

On célèbre l’arrivée du soleil en survolant les tendances estivales en matière de mode et en vous dévoilant les 9 types de robes ensoleillées qui doivent absolument se tailler une place dans votre garde-robe cet été!

Imprimés classiques, manches bouffantes, denim... voici les tendances en matière de robe que l’on adopte cet été!

La robe de style lingerie en satin

Popularisée dans les années 2000, la robe de style lingerie revient en force cette année. Avec son col baveux et sa coupe courte ou mi-longue, elle convient parfaitement aux soupers chics d’été.

La robe fleurie soleil

C’est immanquable, les petites robes fleuries sont encore une fois à la mode cet été. On les adopte dans des coloris rouges, jaunes et orangés.

La robe chemise/ tailleur

Cette robe super pratique est à la fois confo et jolie comme tout. On peut la mettre avec des sneakers ou encore la rendre plus chic avec des sandales à talons.

Les pois partout

Un autre classique réinventé pour l’été! La taille des pois importe peu (mini, moyen, ou extra-large) et on les retrouve sur des coloris vibrant, comme le bleu, le vert ou le jaune canari.

La robe à volants

Les volants romantiques sont cousus sur les manches, le buste et la jupe. Tout est en volume cet été!

La robe maxi échancrée

On porte la robe qui s’étire jusqu’aux pieds, mais la jambe se dévoile grâce à une fente qui s’étire jusqu’à la mi-cuisse.

La robe aux épaules dénudées

Une tendance qui persiste, les épaules dénudées sont toujours bien présentes et confèrent immédiatement une «vibe» romantique à nos ensembles.

La robe fruitée

Citron, oranges, cerises, pêches : les fruits s’invitent sur nos vêtements pour un look un peu kitsch, mais surtout vraiment cute!

La robe de denim

On adopte le denim pâle ou encore coloré pour faire changement des pantalons de jeans, beaucoup plus longs et accablants lors de la saison chaude.

