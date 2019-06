Se laver le visage semble être tellement simple et c’est une étape qu’on répète tous les jours, mais plusieurs erreurs peuvent être commises.

Si ces temps-ci vous avez l’impression que votre peau est sèche, que vos pores sont larges ou bloqués ou encore que vous avez des boutons, c’est peut-être votre technique de nettoyage qui est en cause.

Voici donc les 6 erreurs communes à éviter en se lavant le visage:

1. Trop se laver le visage

Quand il faut chaud dehors, ou si on a la peau grasse, on peut avoir tendance à se laver le visage plusieurs fois par jour, mais ceci est à éviter!

Trop se nettoyer le visage peut enlever la barrière d’hydratation naturelle de la peau et l'assécher. Alors matin et soir, et après avoir fait un entraînement intense, c’est l’idéal.

2. Ne pas démaquiller avant

On peut croire qu’un nettoyant qui enlève le maquillage est assez, mais il faut vraiment se démaquiller avant.

Le maquillage est plus tenace que les impuretés alors les 2 étapes sont nécessaires!

3. Ne pas se laver les mains avant

C’est bien connu, avec tout ce qu’on touche dans une journée, nos mains sont malpropres.

Il faut donc s’assurer de les laver avant de se jouer dans le visage pour éviter de transférer toutes les saletés.

4. Utiliser de l’eau trop chaude (ou froide!)

L’eau trop chaude risque de vous brûler le visage et l’eau trop froide va refermer vos pores et empêcher qu’ils soient bien nettoyés.

Pour bien déloger les impuretés sur le visage, il faut une eau tiède pour ouvrir les pores, mais pas trop.

5. Utiliser des produits trop astringents

Il est important de vérifier les ingrédients présents dans votre nettoyant! S’il contient de l’alcool, il sera très asséchant pour la peau.

Optez pour des formules hydratantes, en gel, ou douces, et ce, même si vous avez la peau grasse.

6. Se frotter le visage avec la serviette

Une serviette, c’est fait pour le corps, pas pour le visage! Le tissu peut-être abrasif pour la peau.

Si vous voulez absolument utiliser une serviette, allez-y en tapotant, pas en frottant. Sinon, il existe des options plus douces faites pour le visage!

Et bien sûr après, il faut s’hydrater le visage avec un produit qui convient à notre type de peau.

