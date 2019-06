25 gars qui sont meilleurs en maquillage que toi

Le temps où le maquillage n’était réservé qu’aux femmes est résolu, et une chance, parce qu'on passerait à côté d'artistes tellement talentueux.

Que ce soit sur Instagram ou Youtube, les «gourous de la beauté» de sexe masculin sont de plus en plus nombreux.

Voici les 25 maquilleurs à suivre maintenant:

1. Jeffree Star

Probablement le plus connu (et le plus riche!), Jeffree a sa propre compagnie de maquillage, Jeffree Star Cosmetics et sa chaîne Youtube compte presque 15 millions d'abonnés.

2. James Charles

Malgré toutes les controverses, James Charles reste très populaire pour son âge. En plus de sa chaîne, il a collaboré avec la marque Morphee et a lancé sa marque de vêtements Sisters Apparel.

3. Manny MUA

Manny Gutierrez est très talentueux. Il a lui aussi lancé sa propre marque de maquillage, Lunar Beauty.

4. Patrick Starrr

On ne sait pas si on aime mieux la personnalité ou le talent artistique de Patrick Starrr qui maquille souvent les plus grandes célébrités.

5. Patrick Ta

Ce maquilleur est le favoris de plusieurs mannequins comme Gigi et Bella Hadid et il a maintenant sa propre compagnie, Patrick Ta Beauty.

6. Adam Le Simmons

Adam maquille plusieurs célébrités, dont Trisha Paytas. Ses transformations glam sont toujours magnifiques!

7. Beau Nelson

L'un des maquilleurs les plus populaires du moment, Beau s'occupe du visage de Kristen Stewart, Ruby Rose, Camila Mendes et une foule d'autres stars hollywoodiennes.

8. Ryan B Potter

Ce jeune Instagrammeur pourrait potentiellement être le prochain James Charles avec ses looks créatifs et artistiques.

9. Bretman Rock

Après avoir commencé comme «beauty guru», Bretman est maintenant une célébrité Instagram où il publie aussi des sketchs humoristiques.

10. Gabriel Zamora

Vous connaissez peut-être Gabriel pour son implication dans la chicane entre James Charles et Tati, mais son talent est indéniable!

11. Lewys Ball

À seulement 19 ans, cette star d'Instagram gagne en popularité à la vitesse de l'éclair!

12. Gary Thompson

Mieux connu sous le nom de «Plastic Boy», vous devez suivre de maquilleur britannique pour ses tutoriels parfaits.

13. Hector Espinal

Hector est le maquilleur officiel de Fenty Beauty, la marque de Rihanna.

14. Thomas Halbert

La créativité de Thomas semble être sans limites, autant pour les looks beauté que ceux plus originaux.

15. Jack Emory

Comme Manny MUA, Jack garde sa barbe et prouve encore une fois que le maquillage est pour tous!

16. Jake Warden

Jake n'a que 17 ans et il connaît déjà un succès monstre sur les réseaux sociaux. On a hâte de voir ce qu'il va accomplir dans le futur!

17. Aaron Storms

Aaron est un artiste non-binaire qui utilise le maquillage de façon vraiment originale.

18. Cohlsworld

Cohl est un autre maquilleur à suivre pour de l'inspiration pour des looks aussi naturels qu'éclatés.

19. Zachary Edward

Zachary est beaucoup plus actif sur Instagram que sur Youtube, mais on se doute que sa carrière va bientôt exploser.

20. Ariel

Après avoir été découvert par nulle autre que Kylie Jenner, Ariel maquille aussi maintenant Shay Mitchell et d'autres vedettes.

Au Québec

21. Jean-Francois CD

Jean-François s'est fait connaître comme était le maquilleur de Marie-Mai, mais depuis, sa clientèle s'est élargie. Il offre aussi des cours de maquillages qui sont très populaires.

22. Steven Cabeleira

Noemie Bannes, Shanie Blais, Julie-Anne de OD Grèce : la liste des clientes connues de Steven est sans fin, et on comprend pourquoi!

23. Olivier Vinet

Grâce à son talent, Olivier maquille une tonne de mannequins et de vedettes d'ici et d'ailleurs.

24. Marco Marsolais

Marco est ultra populaire au Québec et il a même déjà maquillé Meghan Markle!

25. Nicolas Blanchet

En plus d'être le maquilleur de Sarah-Jeanne Labrosse, Nicolas est un artiste très créatif à suivre absolument.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!