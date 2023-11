7 produits de beauté populaires sur TikTok à offrir en cadeau

Noël est l’occasion parfaite pour gâter votre BFF, votre sœur ou votre cousine qui est adepte de beauté!

Que ce soit un baume à lèvres repulpant, un masque pour le visage pailleté ou une palette d’ombres à paupières, Sephora est LA référence pour trouver les produits de beauté les plus convoités de 2023.

En ligne ou en magasin, vous pourrez aussi mettre la main sur des ensembles cadeaux et profiter d’une sélection de produits pour tous les budgets.

Voici 7 idées cadeaux inspirées des produits de beauté les plus populaires sur TikTok:

La tendance est aux sourcils d’apparence naturelle, bien fournis et brossés avec soin. Pour obtenir un effet blow lamination à petit prix, il vous faut la trousse de départ d’Anastasia Beverly Hills. Le crayon et le pochoir permettent de donner un effet structurant, alors que le mini-gel s’assure de garder les sourcils bien en place vers le haut.

Ce n’est pas un hasard si l’anticernes et le baume à lèvres de Tarte sont si populaires sur les réseaux sociaux. Le premier offre une couvrance naturelle et impeccable qui laisse le teint éclatant, alors que le second permet d’hydrater et de repulper l’apparence des lèvres en un coup de pinceau. Grâce à cet ensemble des Fêtes, vous pourrez offrir deux cadeaux pour le prix d’un!

Partout, on vante les bienfaits de ce produit miracle! En plus de posséder les propriétés recherchées d'un shampoing sec, soit celles d'éliminer l’huile, la sueur et les odeurs, celui-ci revitalise et soigne le cheveu. Résultat? Votre chevelure sera douce et brillante, comme si vous veniez tout juste de sortir du bain!

Peu importe ce que vous avez prévu aujourd’hui, votre maquillage devrait être aussi beau à la fin de la journée qu’il ne l’était au début de celle-ci. Le secret? La base et le fixateur de Milk Makeup! Lorsqu’ils sont utilisés en duo, ces produits empêchent le maquillage de fondre ou de s’estomper. De plus, grâce aux propriétés hydratantes, la peau conserve son glow toute la journée!

Toutes les trousses de maquillage devraient contenir un baume à lèvres, qui procure une bonne hydratation et une brillance naturelle. Que ce soit pour reproduire le naked makeup ou le strawberry girl makeup, le Plum Hydratation de Glow Recipe est l’allié de plusieurs. Ce produit viral contient un mélange d’acides hyaluroniques qui hydrate en profondeur pour des lèvres repulpées et rebondies.

Cet ensemble des Fêtes, offert en série limitée, comprend deux brillants à lèvres volumisants: le premier à offrir à votre sœur et le second à garder pour vous. Ce produit de beauté chouchou possède un ingrédient vedette, le lactate de menthyle, qui procure une sensation de fraîcheur immédiate. On adore!

Briller de la tête aux pieds, voilà la tendance de l’année! Pour donner un éclat naturel à votre crinière, il n’y a rien de tel que l’huile Elixir Ultime de Kérastase. En plus de vous faire briller pendant les Fêtes, l’huile précieuse laissera vos cheveux souples, doux et hydratés. Le coffret contient un mini format, parfait pour les vacances de décembre!

Pour les Fêtes, Sephora propose une grande sélection de maquillage et de soins pour le visage, le corps et les cheveux, qui raviront toutes celles qui se trouvent sur votre liste, et ce, peu importe la taille de votre budget!