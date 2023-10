L'influenceuse Izzi Poopi flashe ses abdos à travers une robe à découpes dans un décor digne d’Halloween

L'influenceuse n'a pas fini de nous en mettre plein la vue avec ses tenues. Elle a flashé ses abdominaux dans une petite robe noire au grand effet.

Porter du noir est facile. Porter du noir avec autant d'aplomb, ça prend bien l'influenceuse montréalaise Izzi Poopi pour y arriver. Pour continuer dans sa lancée de looks de la Semaine de la mode de Paris, qui vient tout juste de se terminer, Izzi a voulu laisser un souvenir de ses abdominaux.

Pour s'y faire, la fashionista a enfilé une robe de marque The Attico aux multiples et intrigantes découpes. Le haut nageur est lié à la jupe asymétrique par des découpes laissant parfaitement voir son ventre et ses hanches. Le look mode est complété de bottes aux genoux, un «must» de la saison.

Pour ajouter à l'originalité de la robe, Izzi pose dans un décor plutôt atypique semblant être une zone de construction limitée par des barrières, donnant un côté lugubre et un brin épeurant, parfait pour octobre et la célébration de l'Halloween. Les clôtures métalliques sont aussi en harmonie avec le sac à main fait de chaînes argentées de l'influenceuse qui n'a pas peur des caméras.

Izzi a expérimenté avec plusieurs looks durant cette célébration de la mode dans la Ville Lumière.

On se régale de ses habits à chaque instant!

