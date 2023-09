Les 5 looks préfs d'automne de Nadeei pour recevoir le plus de compliments

Ce n’est un secret pour personne, Naadei est une véritable fashionista et elle nous l’a prouvé à plusieurs reprises. Pour l’automne, on adopte ses looks tout en superposition pour un max de style !

Il n’y a aucun doute, l’influenceuse aime s’amuser avec les différentes pièces de sa garde-robe. Pour elle, la mode est une façon d’exprimer comment elle se sent au fil des saisons et de ses envies du moment. « Je reçois beaucoup plus de compliments quand je me sens bien dans mes vêtements que lorsque je porte une pièce simplement parce qu’elle est tendance », confie-t-elle.

C’est pourquoi lorsque Joe Fresh lui a donné carte blanche pour créer des looks à son image à partir des pièces de sa collection automnale, elle a accepté sans hésitation. « J’aime jouer avec tous les aspects de la mode et je ne me sens jamais obligée de suivre les codes. Mon style est constamment en évolution », mentionne-t-elle.

On s’inspire de ses 5 looks préfs créés à partir des pièces tendance à prix abordable de la marque canadienne :

1. Pour une journée shopping : le look ton sur ton

Crédit : Joe Fresh

La veste teddy est définitivement l’une de nos pièces préfs pour l’automne. Ce look ton sur ton, qui mélange la maille et le corduroy à la perfection, sera parfait pour une journée à faire les boutiques entre BFF.

Chandail à col ras du cou - 45 $

Veste en molleton effet peau de mouton - 79 $

Pantalon en velours côtelé - 49 $

Bottes cambrées - 49$

2. Pour une soirée Netflix à la maison : emmitouflé de la tête aux pieds

Crédit : Joe Fresh

À l’automne, Naadei trouve toujours beaucoup de réconfort en empilant des pièces et en accordant plus d’attention aux petits détails. Parole de l’influenceuse : vous ne voudrez plus quitter ce look gris top confo !

Casquette de baseball à rayures - 16 $

Couvre-visage en tricot - 19 $

Polo en tricot gaufré - 29 $

Haut à manches longues à col boutonné - 29 $

Pantalon de jogging en tricot gaufré - 29 $

3. Pour un brunch entre amies : le duo pull + robe

Crédit : Joe Fresh

Ce n’est pas parce que l’automne s’est pointé le bout du nez que vous devez ranger votre robe à motif floral préférée. Rien de plus simple que d’enfiler un pull à col roulé sur cette dernière pour vous créer une tenue tendance en moins de deux !

Chandail en tricot à col roulé Femmes+ - 39 $

Robe à col en V - 49 $

4. Pour une sortie en plein air : des accessoires qui ont du style

Crédit : Joe Fresh

Ce look prouve qu’il est tout à fait possible de combiner style et confort pour une activité en plein air. D’ailleurs, pour apporter la touche finale à son look, Naadei accorde une attention particulière au choix des bottes. Selon elle, c’est l’item parfait pour déconstruire un style spécifique.

Tuque molle en tricot à mailles torsadées - 19 $

Chandail à col ras du cou - 45 $

Veste en PrimaLoftMD - 129 $

Legging - 24 $

Bottes en similisuède - 64 $

5. Pour une balade automnale : le confort avec une touche d’éclat

Crédit : Joe Fresh

Pour en mettre plein la vue cet automne, misez sur la superposition de vêtements et d'accessoires qui vous garderont au chaud avec style. Et que dire de ce foulard rouge qui vous offrira une dose d’éclat en un temps record !

Chandail à manches bouffantes Femmes+ - 45 $

Veste matelassée à carreaux - 99 $

Pantalon court à jambe large - 49 $

Écharpe - 24 $

Bottes de pluie - 39 $

Envie de vous inspirer du style confo de Naadei pour votre garde-robe automnale ? Découvrez toutes les pièces coups de cœur de l’influenceuse sur joefresh.com et magasinez les tendances à prix abordable.