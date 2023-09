L'ingrédient le plus efficace contre l'acné se trouverait dans votre cuisine

Quand la vie vous donne des citrons, faites-en des soins pour la peau! L'acide citrique est un ingrédient aux bienfaits pour la peau. Voici lesquels.

Pensez ajouter des agrumes à votre prochaine liste de courses, particulièrement des citrons! L'acide citrique qu'ils contiennent est reconnu pour rehausser l'éclat de la peau et lutter contre le teint terne. Comment utiliser l'acide citrique dans vos soins de la peau? Voici quelques pistes.

Qu'est-ce que l'acide citrique?

Pour bien maîtriser comment l'utiliser sur la peau, il est bien de savoir ce qu'est cet ingrédient. L'acide citrique est inclus dans la famille des AHA, soit les acides aplha hydroxylés. Il est présent dans de nombreux fruits, donnant notamment un goût acidulé aux agrumes, mais également dans une multitude de soins cosmétiques.

Les bienfaits de l'acide citrique pour la peau

La présence croissante de l'acide citrique en soins cosmétiques est expliquée par la capacité de cet élément à améliorer la clarté générale de la peau et bien plus encore. Pour contrer et contrôler l'acné, l'acide citrique peut jouer un rôle fort intéressant.

On peut entre autres utiliser l'acide citrique pour exfolier la peau en douceur, réguler la production de sébum, maintenir l'hydratation de la peau, nettoyer les pores en douceur et protéger la peau avec ses vertus antibactériennes.

Comment utiliser l'acide citrique sur la peau

Ne sautez pas tout de suite de votre siège pour vous diriger vers la cuisine et couper un citron en deux! L'acide citrique en lui-même est un ingrédient qui peut être puissant et provoquer de l'irritation chez les gens à la peau sensible. Il est conseillé par plusieurs professionnels de la peau d'utiliser l'acide citrique dans des soins ciblés et surtout, d'éviter de mélanger les utilisations d'acides, soit lactique, citrique ou glycolique, afin de ne pas agresser la peau.

Pour incorporer l'acide citrique à vos soins de la peau, il est plutôt conseillé de vous diriger vers des soins à base d'acide citrique vendus en grande surface et en boutique spécialisée. Vous pouvez aisément combiner un soin à l'acide citrique à un soin à la vitamine E pour une peau éclatante, par exemple, tout dépendant de votre peau.

Quelques soins contenant de l'acide citrique

Voici donc pour vous quelques produits qui contiennent l'ingrédient star du moment, l'acide citrique!

1. Mousse tonifiante aux AHA + PHA de Benefit Cosmetics, 26$ le petit format chez Pharmaprix

Courtoisie

2. Tampons exfoliants à l'acide citrique de I Dew Care, 34$ sur Amazon

Courtoisie

3. Masque en Tissu avec sérum à la Vitamine C + Ananas de Garnier, 6$ chez Pharmaprix

Courtoisie

4. Nettoyant visage en gel au citron avec vitamine C de Clean & Clear, 10$ sur Amazon

Courtoisie

