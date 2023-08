Voici le parfum dont Lucie Rhéaume ne peut plus se passer

Que ce soit pour une soirée glam, un festival entre filles ou un événement d’affaires, le secret de l’influenceuse Lucie Rhéaume pour se sentir confiante (et faire tourner toutes les têtes !) est de porter son parfum préf !

La fragrance Bloom Up!, la dernière de la gamme Yes I am de Cacharel, est un gros coup de cœur pour la créatrice de contenu qui adore sa fraîcheur pétillante et notes fruitées.

« Impossible de passer une mauvaise journée en le portant ! Avec ses arômes de baie rouge, de pivoine rouge et de bois de santal crémeux, il tombe en plein dans le mille », mentionne-t-elle.

La mission de la marque française Cacharel avec cette collection ? Célébrer toutes les jeunes femmes en leur permettant d'exprimer leur indépendance et d'affirmer leur identité ! C’est pourquoi Lucie Rhéaume est la fille cool, bien dans sa peau et « up’timiste » par excellence pour collaborer avec Cacharel.

« C’est vraiment une marque qui donne le pouvoir aux femmes. Elle les inspire à se montrer sous leur vrai jour, à être confiantes, à se lever le matin et à sentir qu’elles peuvent conquérir le monde », confie-t-elle en soulignant que c’est pour les valeurs de la marque qui viennent la rejoindre qu’elle a décidé de faire ce partenariat.

La collection Yes I Am de Cacharel regroupe quatre fragrances, dont Original, mais aussi Glorious, Delicious et Bloom Up!, le nouveau parfum préféré de Lucie Rhéaume qui vient compléter la gamme.

L’influenceuse t’invite à découvrir ton univers parfumé en prenant part à ce quiz ludique et fruité !

Célèbre la féminité, l'audace et l’indépendance avec la collection Yes I Am de Cacharel et la nouvelle fragrance Bloom Up!, disponible chez Jean Coutu et Pharmaprix au prix de 89 $ (50 ml).