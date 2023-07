[VIDÉO] Lady Boom Boom nous dévoile sa « drag room » pour la première fois

La drag queen Lady Boom Boom est une artiste originaire de Québec qui s’est fait connaître par le grand public lors de la saison 3 de Canada’s Drag Race grâce à son style « bold » et sa personnalité colorée.

En collaboration avec vitaminwater, on a eu la chance de se préparer avec la drag queen en vue des festivités de la Fierté et pour l’occasion, elle nous a ouvert en exclusivité les portes de sa « drag room » pour nous présenter son look beauté, ses perruques et ses costumes.

Découvrez le maquillage flamboyant et les looks « out of the box » de Lady Boom Boom dans la vidéo ci-dessus.

Parmi les fabuleux kits que la drag queen nous a révélés, il y a son look d’entrée dans le Werkroom de la saison 3 de Canada’s Drag Race, un « outfit » qu’elle a conçu elle-même pour la compétition. Impressionnant !

Il y a un vitaminwater qui vous permet d’exprimer chaque version de vous-même et toutes les facettes de votre personnalité, comme Lady Boom Boom l'illustre si bien ! Découvrez toutes les saveurs de vitaminwater en visitant leur site Web.