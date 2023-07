[VIDÉO] Éléonore Lagacé nous dévoile les vêtements les plus flamboyants de sa garde-robe

Éléonore Lagacé n’a pas peur d’oser avec son style. En effet, la comédienne et chanteuse qu’on a découverte à La Voix (et qu’on a adorée en tant que finaliste à Big Brother Célébrités 2 et grande gagnante de Zénith) porte toujours des looks aussi colorés que sa personnalité !



En collaboration avec vitaminwater, on a eu la chance de fouiller dans sa garde-robe, et on en a profité pour lui lancer trois défis looks afin qu’elle crée différents styles à son image.

Pour la chanteuse, la mode est une façon de s’exprimer et de nourrir toutes les versions d’elle-même, et ses choix vestimentaires le prouvent !

Ses bottes holographiques « magiques », par exemple, lui donnent vraiment confiance en elle : Comme elle dit, « la confiance, pour moi, ça part des souliers ! ».

Découvrez ses looks edgy, colorés et « out of the box » dans la vidéo ci-dessus.

Parmi les nombreux vêtements originaux qu’elle nous a présentés, plusieurs ont été créés sur mesure par sa meilleure amie Anne-Sophie. Des pièces magnifiques à découvrir !

