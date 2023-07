Gabrielle Marion dévoile ses secrets pour une peau «flawless»

En personne comme via les réseaux sociaux, l'influenceuse Gabrielle Marion se fait quotidiennement complimenter sur sa peau lumineuse. Dans une vidéo Youtube, Gabrielle a dévoilé les secrets de son épiderme des plus parfaits.

• À lire aussi: Gabrielle Marion ne ressemble vraiment plus à ça

• À lire aussi: Gabrielle Marion raconte une histoire choquante de harcèlement d’un proprio montréalais

Lisse et lumineuse, la peau de Gabrielle Marion est de celles qu'on aspire à avoir. Avec une telle plastique, on pourrait croire que sa routine de soins est un secret aussi bien gardé que les étapes beauté des Kardashian.

Toutefois, Gabrielle s'est assise devant sa caméra pour nous dévoiler les ingrédients incontournables de ses produits et ce qui lui permet un teint aussi radieux sur sa peau mixte.

Évidemment, les conseils divulgués par Gabrielle peuvent ne pas convenir à différents types de peau. Libre à vous de vous lancer dans la même routine que la pétillante créatrice de contenu.

La routine soins de jour de Gabrielle se limite au strict minimum. Bien s'hydrater et se protéger avec de l'écran solaire, teinté dans le cas de Gabrielle, est la clé.

La routine la plus cruciale pour Gabrielle est celle qu'elle exécute avant d'aller au lit, puisque c'est la nuit que la peau se regénère et que la barrière cutanée est réparée. Après un nettoyage en surface de la peau, Gabrielle utilise un toner dans la zone T pour atténuer l'apparence des points noirs et des pores de peau, plus ou moins visibles selon les saisons et les circonstances.

Lotion tonique resserrant les pores PHA + BHA Watermelon Glow de Glow Recipe, 45$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

Cette lotion permet de resserrer les pores de peau et créer un effet de micro-exfoliation. Avec plusieurs utilisations, le tonique a un effet légèrement hydratant, étant à base de melon d'eau.

Prochaine étape, Gabrielle prend soin du contour de ses yeux. Elle s'y prend avec un sérum contenant du rétinol pour ensuite appliquer une crème contour de l'oeil enrichie de peptides afin de regénérer les endroits endommagés de la peau.

Super eye serum retinol 8 30 ml de Verso, 90$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

Vient alors le secret le mieux gardé de Gabrielle pour sa peau de pêche: le rétinol. Plusieurs produits sont conçus à base de rétinol, dont la majorité sont disponibles en vente libre. Toutefois, Gabrielle utilise du rétinol pharmaceutique, produit qui nécessite une ordonnance médicale. Le produit est généralement prescrit pour les gens aux prises avec de l'acné sévère.

Le rétinol est l'un des ingrédients les plus appréciés pour regénérer la peau, la resurfacer et avoir un teint uniforme. Il est fortement conseillé de l'utiliser avec parcimonie. Comme Gabrielle l'explique pour sa routine personnelle, elle ne l'utilise pas tous les jours à même dose.

Restructiv 3D-Rétinol de Jouviance, en solde à 60$ chez Pharmaprix

Courtoisie

ACHETER ICI

Au départ, la peau peut s'assécher, desquamer. C'est un processus normal avec l'utilisation du rétinol et Gabrielle le confirme. L'influenceuse alterne entre un rétinol pharmaceutique et un rétinol en vente libre un jour sur deux dans l'optique de ne pas agresser sa peau.

30 minutes après l'application du rétinol dans la routine de soins du soir de Gabrielle, la jeune femme applique un sérum de BHA+AHA, un acide salicylique, sur sa zone T. Gabrielle met en garde ses abonnés pour cette étape: à éviter si vous avez la peau sensible.

Sérum à l’acide salicylique avec BHA + AHA Strawberry Smooth de Glow Recipe, 57$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

Ensuite, Gabrielle ajoute du Niacinamide sur ses taches pigmentaires et elle s'enduit le visage et le cou d'un sérum. Elle termine sa routine du soir avec une crème comprenant du squalane, un agent particulièrement hydratant, parfaite pour soutenir la peau durant la nuit.

Masque réhydratant de nuit Ultra Facial avec 10,5 % de squalane de Kiehl's, 59$ chez Pharmaprix

Courtoisie

ACHETER ICI

Vous avez donc tous les secrets de la routine de nuit pour ne peau aussi flawless que Gabrielle. À vous de trouver la routine qui vous convient!

À VOIR AUSSI: Éléonore Lagacé tente la tendance du string apparent dans un look audacieux