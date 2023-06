5 révélations sur la protection solaire qu’il faut absolument savoir

Considérant que le soleil est la première cause des dommages cutanés et que vous êtes exposé aux rayons UV tous les jours, l’application d’une crème solaire représente une étape incontournable de votre routine beauté pour vous assurer une protection adéquate en toute saison.

Doté d’un FPS 30, l’hydratant pour le visage Olay acide hyaluronique + peptide 24 vous offre non seulement une protection contre les effets néfastes du soleil, mais également une hydratation rafraîchissante qui dure toute la journée grâce à sa formule légère et non parfumée. Pouvant être utilisé comme base de maquillage, ce produit 2-en-1, qui s’absorbe rapidement sans laisser de résidus gras, améliore la santé générale de la peau et prévient le vieillissement cutané.

Et puisqu’il est important de protéger votre peau pendant la saison estivale, et qu’on adhère au proverbe « vaut mieux prévenir que guérir », on démystifie certains mythes entourant les FPS.

Mythe 1 : il n’est pas nécessaire d’appliquer de la crème solaire lorsque le ciel est voilé.

« Les rayons du soleil peuvent endommager la peau toute l’année, même si le temps est nuageux », soutient Dr Rolanda Wilkerson, scientifique principale de la beauté chez Olay.

Les rayons UVB, responsables des coups de soleil, sont effectivement plus intenses lors des journées ensoleillées, mais ils ne représentent que 5 % des rayons auxquels la peau est exposée quotidiennement.

Toutefois, les rayons UVA, qui représentent les 95 % restants, sont bien présents tout au long de l’année, et ce, peu importe la météo. Ils traversent les nuages et pénètrent en profondeur dans l'épiderme causant ainsi le vieillissement prématuré de la peau (taches pigmentaires, rides et ridules, perte d’élasticité).

Mythe 2 : un FPS plus élevé offre une meilleure protection.

Le facteur de protection solaire (FPS) est un indicateur qui vous permet d’estimer le niveau de protection d’un écran solaire. « Toutefois, la vérité est qu’il y a peu de différence entre les différents taux, souligne Dr Rolanda Wilkerson. Par exemple, un FPS 50 bloquera 98 % des rayons UVB tandis qu’un FPS 25 en bloquera 96 % ».

Le plus important est d’appliquer une quantité généreuse de l’hydratant Olay à l’acide Hyaluronique + Peptide 24 et FPS 30 avant de sortir de la maison et de répéter cette étape au cours de la journée.

Mythe 3 : les personnes à la peau foncée n’ont pas à utiliser une protection solaire quotidienne.

Getty Images

« C’est une idée complètement fausse ! Il est primordial d’appliquer un écran solaire, peu importe votre couleur de peau », mentionne Dr Rolanda Wilkerson.

Les coups de soleil et les cancers de la peau sont effectivement plus rares chez les personnes à la peau foncée, mais les effets néfastes du soleil, notamment sur le vieillissement prématuré de la peau, ne sont pas moindres.

Mythe 4 : l’utilisation d’une protection solaire peut entraîner une carence en vitamine D.

Au quotidien, il est vrai que de courtes périodes d’exposition au soleil aident votre corps à produire la quantité de vitamine D dont il a besoin. « Selon des études, il n’y a pas ou peu de preuves que la crème solaire cause une diminution de la concentration de vitamine D. Ainsi, les conseils de prévention du cancer de la peau devraient toujours prévaloir », souligne Dr Rolanda Wilkerson.

C’est sans oublier qu’il est possible de combler vos apports de plusieurs autres façons, comme par l’alimentation ou les suppléments.

Rappelez-vous simplement que la chose la plus importante à faire pour protéger la santé et l’apparence globale de votre peau, en plus de prévenir le vieillissement prématuré, est d’appliquer un écran solaire à large spectre comme l’hydratant Olay à l’acide hyaluronique + peptide 24 et FPS 30 sur une base quotidienne.

Mythe 5 : un fond de teint avec FPS annule le besoin d’appliquer un écran solaire.

« Vous obtenez environ la moitié de la protection nécessaire lorsque vous utilisez du maquillage avec FPS, ce qui n’est pas suffisant pour vous protéger des effets nocifs des rayons UV », explique Dr Rolanda Wilkerson.

Comme aucun produit ne permet une protection complète tout au long de la journée, il faudra appliquer également une crème solaire et répéter cette étape si vous passez la journée à l’extérieur.

Offert chez Pharmaprix, l’hydratant Olay à l’acide hyaluronique + peptide 24 avec FPS 30 s’absorbe rapidement pour vous offrir une protection efficace contre les rayons UVA/UVB et une hydratation longue durée.