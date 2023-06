Voici les 5 tendances maillots de bain de l’été 2023

Vous êtes à la recherche d’un nouveau maillot de bain pour faire tourner toutes les têtes cet été ? Une seule destination s’impose pour magasiner les dernières tendances !

Offrant plus de 100 marques de renommée internationale, Bikini Village est l’endroit tout indiqué pour dénicher un bikini tendance et de belles tenues pour vos vacances à la plage.

Et pour la saison estivale, il n’y a pas qu’un seul style de maillot de bain qui se démarque, mais plusieurs !

Découvrez les 5 tendances maillots de bain sur lesquelles miser cet été :

1. Les maillots de bain en crochet

Crédit : Bikini Village

Le style bohème fait un retour en force ! Popularisé, entre autres, par Dua Lipa et Sydney Sweeney, le bikini en crochet sera la star de l’été lors de vos séances de bronzage avec votre BFF au bord de la piscine.

Laissez-vous séduire par ses détails délicats, son côté artisanal et sa texture originale. C’est sans oublier que ce maillot tendance se mariera à merveille à un short ou à une robe en crochet pour un look assorti.

2. Les maillots de bain lacés

Crédit : Bikini Village

Rien de mieux qu’un bikini à entrecroiser autour de votre taille ou de votre poitrine pour laisser aller votre créativité en créant un nombre infini de looks.

Offerts dans une variété de nuances et de coupes, les hauts et les bas de bikini à lacer vous permettent d’alterner les styles selon vos envies. Mais attention, n'oubliez pas de défaire les nœuds lorsque vous les retirez pour préserver la qualité des fibres.

3. Les maillots de bain à motifs floraux

Crédit : Bikini Village

Peut-être avez-vous remarqué que Kendall Jenner et plusieurs autres influenceuses ont adopté les maillots fleuris sur Instagram ? Dans un esprit estival, les fleurs apportent une belle touche de fraîcheur et de couleur à votre garde-robe de vacances.

Impossible de vous tromper en optant pour un maillot de bain orné de fleurs, qu’elles soient petites et minimalistes ou grandes et colorées !

4. Les maillots de bain à découpes

Si vous préférez le maillot de bain une-pièce, vous verrez que les détails sont dans les coupes cet été. En version asymétrique ou à découpes, les possibilités sont aussi stylées que variées.

Et il n’est pas nécessaire de dévoiler un maximum de peau pour adopter cette tendance phare de l’été. Certains modèles de maillots de bain à découpes vous offrent un bon effet couvrant en misant sur des tissus en transparence ou des coupes à la fois originales et délicates.

5. Les maillots de bain de couleurs neutres

Crédit : Bikini Village

Les couleurs terre comme le beige, le terracotta, l’orangé et le brun sont omniprésentes pour la saison estivale. Bonne nouvelle : cette palette de nuances met en valeur toutes les carnations et elle s’agence bien à une foule de tenues de plage.

N’hésitez pas à adopter le look neutre de la tête aux pieds, ou encore tournez-vous vers un maillot de bain beige ou brun que vous combinerez à des accessoires de couleurs vives.

Pour ne rien manquer des dernières tendances en matière de maillots de bain, de vêtements et d’accessoires de plage, en plus de magasiner une foule de marques de renommée internationale, abonnez-vous aux réseaux sociaux et à l’infolettre de Bikini Village.