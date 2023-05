Billie Eilish plus sexy que jamais en dentelle au Met Gala 2023

Billie Eilish a opté pour un look digne de Wednesday Addams pour le tapis rouge le plus extravagant de l'année.

Toute vêtue de noir, Billie a fait une apparition remarquée lors du tant attendu Gala du Met 2023. Le thème de la soirée était Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, pour rendre hommage au défunt designer associé entre autres à Chanel.

L'hommage de Billie a pris la forme d'une sublime robe en dentelle à encolure près du cou crée par Simone Rocha. La dentelle transparente laisse entrevoir la silhouette de Billie pour une touche sensuelle à souhait.

La tenue sombre de Billie comprenait aussi des gants Opéra, des bas aux cuisses particulièrement sexy et un look à l'inspiration gothique digne de Billie.

Pour sa troisième apparition au Met Gala, la chanteuse était accompagnée de son frère, Finneas, tout aussi fringuant.

Une longue tresse à la Raiponce et des accessoires scintillants complétaient le look de Billie pour la prestigieuse soirée.

Le look d'après-gala de Billie était complètement différent de son apparition lors de la soirée. Celle-ci a retrouvé ses aises dans un manteau oversized, des pantalons assortis, un survêtement style basketball et une casquette portée à l'envers orange et bleue représentant New-York.

La jeune femme peut incarner chaque style à merveille.

