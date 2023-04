Olivier Bergeron de Star Académie est en couple et voici les détails

Le chanteur a été aperçu en bonne compagnie sur le tapis rouge du spectacle ECHO du Cirque du Soleil et il raconte leur coup de foudre.

Joint par Billie après avoir été vu au bras d’une jeune femme à la première du Cirque du Soleil, Olivier Bergeron de Star Académie 2022 a révélé être amoureux! Il nous a parlé un peu plus en détail de Meggie Michaud, son amoureuse.

Ils se sont rencontrés lors d’un spectacle d’Olivier à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, à 45 minutes de la région natale d’Olivier. C’est Meggie qui présidait l’évènement et c’est elle qui a présenté Olivier au public. «Quand je l’ai vue j’ai fait wow, ouf, elle est mon genre à 100%, mais elle avait déjà un chum alors j’ai juste rien fait. Je suis déménagé à Québec, j’ai comme oublié ça un peu pendant 5-6 mois environ.» Mais Olivier l’avait visiblement dans un coin de sa tête.

«Après ça j’ai vu sur les réseaux sociaux qu’elle avait tout enlevé les photos avec son chum, fait que là je l’ai texté tout de suite. On a pris notre temps, on s’est donné rendez-vous, on s’est rencontré. Ça a cliqué tout de suite, on a eu un gros coup de foudre je pense. C’est moi qui a dit “je t’aime” en premier, ça a sorti tout seul.»

Meggie étudie pour être infirmière. Blagueur, Olivier ajoute qu’elle parle anglais et comprend difficilement ses expressions françaises.

Dans un avenir rapproché, on pourrait entendre Olivier avec une nouvelle chanson qui risque d’en accrocher plusieurs. Le chanteur nous a également confié avoir eu une période plus noire cet hiver, mais qu’il s’entoure des bonnes personnes et qu’il est dans la bonne voie. On a bien hâte d’en entendre plus dans un EP digne des standards d’Olivier.

Le jeune homme a répondu à nos questions alors que les deux tourtereaux étaient sur la route, le soleil dans la voix. L’amour est définitivement dans l’air!

