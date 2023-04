Miley Cyrus n’est plus blonde et vous devez voir ça

Miley Cyrus a surpris ses fans avec une nouvelle tête, présentant un prix sur la scène des Fashion Los Angeles Awards. Après plus de 12 ans dans le clan des blondes platines, la chanteuse a décidé que ce temps était finalement révolu!

• À lire aussi: Miley Cyrus ose une robe décolletée jusqu'au nombril

• À lire aussi: Liam Hemsworth en furie contre Miley Cyrus

• À lire aussi: Selena Gomez fait un clin d'oeil à Miley Cyrus avec de nouveaux selfies sans maquillage

Miley Cyrus aime oser tant dans ses spectacles que dans ses looks. Elle n’a jamais été gênée d’essayer de nouvelles coupes ou couleurs de cheveux. On dit adieu à son blond platine signature pour accueillir une Miley presque entièrement brunette!

L’interprète de Flowers combine désormais le meilleur des deux mondes (petite référence à Hannah Montana ici!) en arborant des mèches brunes et blondes. Elle ne se retrouve donc dans aucune team spécifique! Miley jongle avec les dimensions dans ce choix de teinture principalement brune, tout en conservant quelques touches plus pâles dans sa chevelure. Elle n’enterre pas tout de suite le blond, mais elle le change pour des tons chauds.

INSTAGRAM / MILEY CYRUS

Sa grande mèche d’un brun riche encadre son visage autrement. Miley Cyrus n’a qu’une vie à vivre et l’artiste pense clairement qu’une seule couleur n’est pas assez. On lui donne: elle est originale, et en bonus, ça lui va bien.

Miley est-elle entrée dans une ère plus naturelle? En plus de ce retour au brun, la jeune femme assume la texture brute et vaguée de sa crinière de lion. Chose certaine, on peut bel et bien dire qu’elle revient à ses racines, sans vouloir faire de jeu de mots!

Getty Images via AFP

On a aperçu Miley transitionner vers le brun depuis un petit moment, alors qu'elle avait choisi de teindre le dessous de ses cheveux. Racine et base de cheveux brun foncé, le changement capillaire ne fut pas aussi flagrant, comme son blond platine était toujours de la partie.

Congratulations to my best friend Bradley Kenneth who was OBVIOUSLY crowned stylist of the year. @Versace pic.twitter.com/rAkI4oYZSd — Miley Cyrus (@MileyCyrus) April 24, 2023

Pour l’événement, Miley a opté pour un look de soirée chic, signé Versace. Vêtue uniquement de noir, sa tenue se résumait à un corset conique au décolleté plongeant, une jupe en cuir et des gants longs. Certains de ses admirateurs l’ont comparé à Catwoman et on n’est pas en désaccord.

Il n’en aura pas fallu plus pour que les réseaux sociaux s’enflamment. On peut lire sous les publications des commentaires comme «QUEEN», «Regardez ce glow!», «Clairement dans son ère Hannah Montana!». Miley Cyrus a désormais créé des adeptes de son look naturel.

Ses nouveaux cheveux sont-ils signe d’inspiration pour de prochaines chansons? On a hâte de voir où ce côté plus authentique la mènera!

• À lire aussi: 10 choses importantes à NE PAS faire avant d’aller à son rendez-vous chez le coiffeur

• À lire aussi: Les 5 coupes et couleurs les plus en vue de la saison, selon un expert

• À lire aussi: Cette coupe courte tendance du printemps donnera du volume aux cheveux fins

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s