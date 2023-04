Le micro-soutien-gorge à paillette d’Angèle fait sensation à Coachella

Pour sa deuxième prestation au prestigieux festival Coachella, Angèle a décidé de briller, littéralement.

Avant son passage en sol québécois pour des spectacles au Centre Vidéotron et au Centre Bell, la chanteuse Angèle a fait danser la foule de Coachella pour un second week-end d'activités. Angèle est passée d'un ensemble à rayures Chanel à un look de scène qui a retenu l'attention.

Pour performer, la jeune femme portait un ensemble jupe et micro-soutien-gorge pailleté ainsi que des collants en résille qui complétaient parfaitement la tenue d'Angèle pour chanter devant la foule en délire de Coachella, LE festival qui nous inspire pour les évènements musicaux de la saison estivale.

La belle chanteuse belge a également opté pour un ensemble brillant lors de la première fin de semaine de festivités.

En plus d'épater tous les éléments scintillants de sa tenue dans un carrousel photo, Angèle a exposé ses poils d'aisselle sans gêne et de manière totalement décomplexée. Un cliché qui a fait du bien à ses abonnés, qui l'ont inondé de messages d'amour.

Angèle est de passage à Québec le 27 avril au Centre Vidéotron et à Montréal au Centre Bell les 29 et 30 avril prochain pour sa tournée Nonante-Cinq. Procurez-vous des billets rapidement pour la sensation de l'heure!

