Une compagnie québécoise lance une huile à lèvres aux cornichons et on n'est pas sûres

Ce qui ne devait être qu'un poisson d'avril a pris une telle ampleur qu'une compagnie de cosmétiques québécoise a dû répondre à une demande des plus étranges.

• À lire aussi: 13 gloss pour des lèvres lumineuses ce printemps

• À lire aussi: Cette tendance pour des lèvres pulpeuses devient virale sur TikTok

Sur sa page Instagram, le 1er avril dernier, l'entreprise Refreshi a publié un faux nouveau produit: une huile pour les lèvres à parfum de cornichon à l'aneth.

Rapidement, les commentaires se sont emballés et les abonnés de la page Instagram ont indiqué avoir un réel engouement pour ce produit inusité. Plusieurs étaient même déçues que ça ne soit qu'une blague.

L'entrepreneuse derrière Refreshi est devenue l'arroseuse arrosée et l'idée a fait beaucoup de chemin. Le produit a finalement vu le jour, après plus de 200 commentaires sous sa vidéo TikTok et plusieurs autres sur la page Instagram de la compagnie de cosmétiques. Pour le moment, le produit est en édition très limitée et celui-ci est offert en prévente pour déterminer l'engouement réel.

Si vous ne réussissez pas à mettre la main sur l'huile à lèvres aux cornichons, les options alternatives sont plutôt rares, mais elles existent! Via Amazon, la compagnie Hooker Lips propose des baumes à lèvres aux cornichons et à ses produits dérivés.

ACHETER ICI

Pour 12$, vous pouvez vous tartiner les lèvres de baume au popcorn aux cornichons, à la barbe à papa aux cornichons et aux cornichons à l'aneth. Un trio parfait pour la fan de cornichon en vous ou pour offrir en cadeau.

De quoi rendre gaga les amoureux des cornichons!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s