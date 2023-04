Ludivine partage des moments émouvants et inédits pour la fin de STAT

Ludivine a fait beaucoup jaser avec son rôle de Sophia St-Jean dans la quotidienne STAT. Avec la première saison qui tirait sa révérence ce jeudi, la comédienne a partagé des moments inédits sur les plateaux de tournage.

Caméramans, preneurs de son, régisseurs plateaux, collègues comédiens, coiffure et maquillage, Ludivine a montré l'envers du décor de la série STAT avec un brin d'émotion sur Instagram.

Ludivine a ajouté «C’est la dernière de STAT ce soir💙. Merci d’avoir suivi la série en si grand nombre!! J’en reviens pas de la chance que j’ai de travailler avec une équipe aussi talentueuse 🥹 On se revoit en septembre!! 🥳»

Son personnage reviendra et les téléspectateurs pourront voir Ludivine à l’écran encore longtemps.

À ce propos, l’actrice avait abordé en entrevue avec le magazine Clin D’Oeil, les critiques face à son interprétation du rôle de Sophia et face à son physique à l’écran.

«Parce que j’incarne une jeune infirmière blonde qui fréquente un bel urgentologue, c’est comme si on s’attendait à ce qu’elle soit parfaite et irréprochable. Mais puisqu’elle prend des décisions qui s’écartent de ce à quoi on s’attend d’elle, ça choque les gens. Ils auraient voulu que le seul rôle de mon personnage dans l’histoire soit celui de femme idéale.»

Heureusement, Ludivine n’accorde pas trop d’importance à ces dires.

Vous pourrez la retrouver dans son rôle de Sophia St-Jean dès septembre prochain.

