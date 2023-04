L'ex-candidate de téléréalité Rym Nebbak est en deuil

La jeune femme a partagé des stories poignantes pour annoncer la triste nouvelle.

C'est sur sa page Instagram que Rym Nebbak, connue lors de l'émission Occupation Double Afrique du Sud, que l'influenceuse a annoncé que sa mère de coeur était décédée.

Instagram / Rym Nebbak

Avec une douce image, Rym lui a dédié un superbe hommage. « Repose en paix maman #2, la plus courageuse, tu t'es battue jusqu'à la fin... tu vas rester dans mon coeur très très très très longtemps. Toi et moi, on sait. Ma lumière, tu vas me manquer. Je t'aime avec toutes mes tripes.»

Rym a également partagé une photo de la femme au pied de la Tour Eiffel, l'emblème de Paris, accompagné d'un simple «Je t'aime».

Instagram / Rym Nebbak

Toutes nos sympathies à Rym et aux proches touchés.

