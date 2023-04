Hailey Bieber pose simplement vêtue d'un string sur Instagram

La mannequin en met plein la vue même en toute simplicité dans un carrousel Instagram.

• À lire aussi: Hailey Bieber ose le «topless» sur Instagram et la Toile réagit

• À lire aussi: Coachella: les looks les plus sexy des influenceuses québécoises et stars internationales

Hailey ne fait pas dans la dentelle pour une publication Instagram sensuelle. Elle pose simplement vêtue d'un haut écourté blanc assorti à un string, laissant paraître un délicat tatouage à l'aine. Après son look d'enfer à Coachella, La mannequin prouve une nouvelle fois qu'elle incarne le mot sexy.

Elle accompagne ses dessous de son fidèle manteau de cuir et de bas blancs. Le look beauté est, lui, composé de son carré effet mouillé et d'une bouche rouge séduisante. La mannequin est époustouflante!

« Le printemps a été très mignon...et aujourd'hui nous avons fait une séance photo pour un nouveau produit rhode à venir bientôt.», écrit Hailey en légende.

Dans ce même carrousel, Hailey a osé une robe moulante noire très courte et des lunettes de soleil au look Cybercore futuriste agrémenté de boucles d'oreilles dorées.

Instagram / Hailey Bieber

En string ou en robe, Hailey sait comment créer un maximum d'effet.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s