Ludivine Reding partage une photo en bikini pour invoquer l'été

Avec le temps gris des derniers jours, la comédienne a publié un selfie nostalgique en bikini pour invoquer l'arrivée de l'été.

• À lire aussi: Vous devez voir le look de Ludivine Reding en corset

• À lire aussi: Ludivine Reding ose la transparence et pose pour le magazine Clin d'oeil

Ludivine Reding n'en peut plus d'attendre les chauds rayons du soleil. L'actrice a publié un selfie totalement estival dans un bikini bleu noué et les cheveux dorés en bataille.

Avec la moue de côté, les ongles rose bonbon et le teint doré, Ludivine est sublime.

Après avoir fui la rudesse de l'hiver dans un périple en Amérique du Sud avec son amoureux, Ludivine est prête à retrouver les températures chaudes et les moments de repos sur la plage. Elle a d'ailleur accompagné sa publication d'un «J’commence à avoir pas mal hâte aux vacances» bien senti. Avec tous les tournages de STAT et les contrats de Ludivine, on comprend son état d'esprit.

À en croire les commentaires, Ludivine s'envolera pour un voyage paradisiaque dans quelques semaines avec une copine.

Instagram / Ludivine Reding

On a bien hâte de découvrir son prochain périple!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s