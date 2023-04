Routine beauté : 5 façons simples de réduire son empreinte écolo

Vous avez à cœur le sort de la planète tout en étant fan de petits pots ? Ça tombe bien, on vous propose des gestes concrets à adopter au quotidien pour avoir une routine beauté plus écoresponsable. Parce que la beauté durable n’est pas qu’une tendance, elle est bien là pour rester !

Saviez-vous que selon une étude menée par Garnier à l’international, 83 % des gens disent vouloir consommer de manière plus responsable, mais seulement 5 % de la population pose des gestes concrets au quotidien ? C’est pour cette raison que la marque beauté désire partir le bal en instaurant des initiatives et des changements au sein de son entreprise.

À travers différentes initiatives, Garnier promet de diffuser de l’information à grande échelle et d’ainsi inspirer le changement qui est nécessaire pour protéger notre planète et les générations futures.

Elle propose, entre autres, des emballages recyclés et recyclables, des actions pour protéger les océans et soutenir les agriculteurs, en plus d’être approuvée par l'organisme Cruelty Free International et d’offrir des formules entièrement véganes à plus de 99 %.

Pour faire votre part vous aussi, voici 5 façons d’adopter une routine beauté plus écolo :

1. En éliminant le plus possible le plastique

Courtoisie: Garnier

Pour y arriver, on choisit un shampoing qui se trouve dans un emballage recyclé, tel que le nouveau système Pure Moisture de Fructis par Garnier. Mieux, on met la main sur un savon en barre, comme le Garnier Whole Blends Shampooing Solide. Le summum pour se tenir loin du plastique !

2. En réduisant sa consommation d’eau

Courtoisie: Garnier

On troque notre nettoyant habituel pour une eau micellaire. Ces dernières font des miracles pour enlever toute trace de saleté et de maquillage, et ce, sans aucune goutte d’eau nécessaire ! Pour un nettoyage à la fois rafraîchissant et hydratant, on choisit une eau micellaire de la gamme Garnier SkinActive qui propose des formules douces faites à base d’ingrédients d’origine naturelle.

3. En passant en mode réutilisable

Courtoisie: Garnier

On fait notre part en achetant des produits lavables et réutilisables afin de réduire au maximum nos déchets. On pense donc à combiner notre eau micellaire avec un tampon démaquillant réutilisable Garnier SkinActive, qui permet de multiplier les lavages jusqu’à 1 000 et se lave facilement à la machine. Bon pour la planète et aussi pour notre portefeuille !

4. En recyclant intelligemment

Pensez à retirer les bouchons des contenants en plastique quand ils sont terminés avant de les recycler. Vous êtes aux prises avec des emballages de maquillage ou de soins pour la peau faits de différentes pièces ou matériaux ? Vous pouvez passer les déposer chez Walmart pour profiter du programme Terracycle, qui s’occupe de recycler des produits plus compliqués. Bonjour la conscience tranquille !

5. En vérifiant l’empreinte écologique de chacun de ses produits

L’impact environnemental global, comparé à des produits similaires du Groupe L’Oréal, vendu en 2020.

Pour vous appuyer dans cette quête, Garnier a récemment instauré un nouveau code afin de révéler l’empreinte écologique de chacun de ses produits, et ce, de manière complètement transparente. On peut donc maintenant savoir si notre shampoing a un meilleur score que notre eau micellaire ! Rien de plus satisfaisant que de lire l’étiquette sur l’impact environnemental de notre shampoing, de la même façon qu’on scrute les ingrédients de nos produits à l’épicerie !

Pour en savoir plus sur les initiatives vertes de Garnier, consultez leur site Web.