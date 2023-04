Sophie Nélisse adopte la jupe tendance de l'été et un look controversé

Sophie Nélisse est sur une lancée mode époustouflante avec ses looks pour la tournée médiatique de la série Yellowjackets.

Lors d'une récente séance photo pour le magazine digital Bustle, Sophie et sa collègue de jeu Melanie Lynskey ont été habillées par Jarrod Lacks. Les looks choisis retiennent définitivement l'attention et voici pourquoi.

Sophie était vêtue entièrement de denim, réunissant deux fortes tendances.

La première, plus polarisante, est le tuxedo canadien, soit être habillée entièrement de jean. Dans ce cas-ci, le look de Sophie est modernisé par une deuxième tendance, la jupe longue en denim, la jupe la plus populaire de l'été 2023. Grâce à l'ajout de bottes hautes à bout pointu, de boucles d'oreilles massives dorées et d'une mise en beauté dramatique, le look est totalement approuvé.

Sophie épate avec ces looks de tournée médiatique pour la deuxième saison de Yellowjackets, série dans laquelle la québécoise incarne Shauna Sadecki.

En plus d'avoir été prise sur le vif dans un look orangé en maille en mars dernier, Sophie a osé un décolleté jusqu'au nombril sur un tapis rouge dans un ensemble aqua Givenchy lui allant à ravir.

La comédienne a aussi réitéré son statut d'icône mode sous la lentille d'Andréanne Gauthier pour le magazine Grazia États-Unis avec un épatant look transparent.

Les tenues de Sophie sont audacieuses et marquantes!

