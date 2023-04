Alicia Moffet adopte l’accessoire sexy de l’été 2023

Cet été, il n’est pas question de se promener en bikini sans l’agencer à nos bijoux favoris. Alicia Moffet a compris ceci en adoptant l’accessoire sexy de l’heure: la chaîne de taille!

Présentement en vacances en République dominicaine, Alicia Moffet a partagé quelques clichés de son voyage en story qui nous donnent aussi envie d’être sous les cocotiers. Elle a ajouté une touche sexy à son look de plage en arborant la chaîne de taille, qui sera partout cet été. La chanteuse reste toujours stylée, même en maillot de bain!

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

La maman de Billie-Lou a adopté la tendance des bijoux portés à la taille, en optant pour un modèle à deux fines rangées de chaînes couleur or. Délicates et élégantes, ces chaînes apportent une touche légèrement tape-à-l'œil et rehaussent son bikini noir simple. Pour compléter son look de plage, la belle brune s'est recouverte d’une chemise blanche translucide. Elle est prête à partir à l'aventure, tote bag à l’épaule!

Alicia a identifié la compagnie de son copain, FJ Watches, dans les stories suivantes, pour son collier et ses bagues. On sait que des chaînes de taille sont également disponibles sur le site, alors fortes sont les chances que l’accessoire provienne aussi de là!

L’interprète de Lullaby n’est pas la seule à styliser cet accessoire estival qui donne une allure sensuelle immédiate. Plusieurs influenceuses et vedettes s’amusent d'ailleurs à l'agencer avec des matériaux, longueurs et couleurs différentes!

La tendance des bijoux corporels n’a pas de limite. Cet été, on ose en portant ces accessoires partout où bon nous semble: aux hanches, sur le buste et à la taille! Il est également possible de l'ajouter sur une combinaison moulante, par exemple.

Plus que jamais, la chaîne est à l’honneur. Adopteras-tu aussi la tendance des bijoux de corps?

