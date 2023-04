Kendall Jenner ramène cette tendance jean choquante

On le dit souvent, la mode est faite pour s’amuser, mais le récent look de Kendall Jenner nous ramène des flashbacks désagréables de la fameuse tendance jean taille basse des années 2000 et on ne peut passer le tout sous silence!

La star a récemment arboré un jean à taille ultra basse qui laissait entrevoir sa craque de fesses. Sans surprise, la photo a suscité de nombreuses réactions! Ce cliché mode est issu d'une campagne de la jeune Kardshian-Jenner en collaboration avec le marchand de vêtements et d’accessoires de luxe FWRD.

La question qui brûle les lèvres de tous: la taille effilochée de ce jean, un modèle de The Row offert à près de 1000$ canadiens, saura-t-elle rester en place dans nos activités du quotidien? Ou descendra-t-elle jusqu’à nos chevilles pour nous exposer les fesses devant un public ébahi? Poser la question, c’est y répondre!

Kendall Jenner ne semble guère s’en soucier et dévoile avec fierté ce que l’on pourrait affectueusement surnommer sa «craque de plombier». Pas de doute, la mannequin de 27 ans peut tout se permettre!

Il faut dire que le jean taille basse se fait une place de plus en plus confortable dans la garde-robe des vedettes et influenceuses, mais également dans celle de Monsieur et Madame Tout-le-monde, qui commencent à l’arborer comme jean de choix au quotidien.

Le «butt cleavage» est-il en voie de déclasser le décolleté de poitrine à titre de tendance sexy? Les paris sont ouverts!

