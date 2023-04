Hailey Bieber ose le «topless» sur Instagram et la Toile réagit

Nos yeux sont souvent rivés sur Hailey Bieber pour scruter ses looks et s’en inspirer. Elle ose avec des looks plus sexy les uns que les autres et sa dernière publication pousse l'audace à son maximum.

La jeune femme lance cette semaine un soin pour les lèvres aux fruits de la passion pour sa compagnie de cosmétiques, Rhodes, et elle en a profité pour faire une séance photo des plus sexy dans un lieu paradisiaque. Les produits sont disponibles au Canada depuis peu.

Dans un mini carrousel de photos, Hailey pose avec une chaîne de poitrine et les seins nus, simplement cachés par des moitiés de fruits de la passion. Sans surprise, les commentaires d'Internautes ébahis ont fusé sous la publication.

En accompagnement, Hailey a simplement écrit « Weekend mood » (Humeur de la fin de semaine).

On ne sait pas si c’est la température sous les palmiers ou bien Hailey, mais il fait terriblement chaud!

