Voici pourquoi les gens se mettent du «tape» sur le nez

Une autre tendance a pris d'assaut TikTok: c'est au tour du nose taping (pose de ruban sur le nez) d'apparaître dans les vidéos les plus populaires de la plateforme, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. On vous explique!

Ce n'est pas d'hier qu'on souhaite améliorer des traits ou parties du corps qui nous complexent. L'application TikTok recueille une foule de vidéo avec des techniques «faites-le vous-même» pour changer son apparence, mais ces dernières ne font pas toujours l'unanimité.

La plateforme recueille actuellement plus de 33 millions de vues vidéos sur le mot-clic #nosetaping, en plus d'y retrouver plusieurs tutoriels. Pourquoi est-ce au top des tendances? On t'explique pourquoi mettre du ruban adhésif sur ton nez sans avoir eu recours à une chirurgie peut représenter un danger.

Qu'est-ce que c'est, le nose taping?

C'est simple: il s’agit de se scotcher le nez avec du ruban adhésif pour affiner ou modifier l'apparence de son nez. Le ruban, appliqué sur le nez religieusement chaque soir, juste avant de dormir, aurait des propriétés modificatrices indéniables selon ses adeptes.

D'où est venue l'idée d'utiliser cette technique?

À la base, dans le domaine de la santé, on associe le ruban sur le nez à la rhinoplastie. Ce suivi permet d'éviter les gonflements et de maintenir le nez en place. Les premières vidéos virales à ce sujet sur TikTok avaient pour but de montrer le résultat après une chirurgie du nez.

La fausse bonne idée de TikTok

Désormais, l'utilisation du ruban adhésif est toute autre. On remarque qu'il s'agit d'une sorte de «faites-le vous même» pour en arriver à un résultat similaire à la chirurgie. Les utilisateurs et utilisatrices n'ont jamais eu de rhinoplastie, mais essaient de recréer le tout avec une technique maison.

Comment? En ajoutant du sparadrap hypoallergénique (la bande adhésive utilisée pour maintenir un pansement) sur leur nez, pour le remodeler.

Convaincu d'une grande différence, le public se crée l'idée d'un «avant/après» exceptionnel... L'effet de changement idéalisé ne dure pourtant que quelques heures.

Une tendance qui peut s'avérer dangereuse

Cette astuce peut présenter un danger pour la santé, autant physique que mentale. Sur le plan psychologique, la consommation de ces vidéos peut engendrer de la dysmorphophobie. C'est quoi ça? Il s'agit d'une pensée obsédante, une vision anormale d'un défaut imaginaire vis-à-vis d'une partie de son corps. En d'autres mots, on se crée un complexe en imaginant un défaut que personne ne remarquer, car ils n'existent que dans notre tête.

Attention aux effets indésirables de cette pratique

Sur le plan physique, l'idée de se scotcher le nez tous les jours peut générer des allergies, de l'irritation ou des réactions cutanées, comme un décollement de la peau. Si le complexe physique persiste, le meilleur conseil serait d'aller consulter un médecin, afin de trouver les solutions adaptées à ses besoins personnels.

Cette tendance à remodeler son nez de façon «naturelle», sans avoir recours à la rhinoplastie, ne sert à rien, confirme la médecin généraliste Laure Geisler.

«Il est possible de remarquer une légère différence sur le coup, mais elle ne sera jamais assez grande pour que cela tienne sur le long terme», explique-t-elle.

Après avoir lu ces lignes et avoir pris conscience des dangers liés à cette pratique (trop) populaire, essaie de propager les connaissances à ton entourage qui pense l'utiliser.

C'est l'heure de renverser la tendance et d'apprendre à s'aimer comme on est!

