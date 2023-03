10 choses à absolument savoir sur Angèle

On ne va pas se le cacher : on écoute les chansons de la chanteuse Angèle en boucle depuis la sortie de son premier album Brol!

«Balance ton quoi», «Bruxelles je t’aime», «Fever»... on aime toutes ses chansons, et on a vraiment hâte de les entendre en «live» pendant son concert au Centre Vidéotron le 27 avril prochain!

Cela dit, peut-être que vous avez ses chansons dans vos «playlists», mais que vous ne connaissez pas beaucoup la chanteuse.

Voici 10 choses à savoir sur notre «girl crush», l’icône pop Angèle:

1. Elle est née en Belgique

Angèle est née le 3 décembre 1995 en Belgique. Ses parents sont artistes: son père est musicien et sa mère comédienne. Son frère est le rappeur Roméo Elvis avec qui elle a collaboré sur la pièce «Tout oublier».

2. Elle s’est fait connaître sur Instagram

En 2016, Angèle a commencé à publier des vidéos d’elle où elle chantait des «covers» de chansons populaires. Elle jouait du piano, se déguisait et faisait des vidéos avec beaucoup d’autodérision. Elle a vite gagné beaucoup d’abonnés!

3. Elle est aussi productrice, actrice et mannequin

Angèle a doublé le personnage de Gabby Gabby dans le film Toy Story 4 en France. Elle a aussi incarné le rôle de Falbala dans ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU, sorti cette année au cinéma.

Comme mannequin, on a pu la voir dans des campagnes de Chanel, mais aussi sur des couvertures de magazines européens.

4. C’est son père qui lui a donné la piqûre de la musique

Comme son père est musicien, c’est lui qui lui a appris à jouer du piano lorsqu’elle était très jeune. Angèle a même déjà joué du piano pour le groupe de son père avant d’entamer sa carrière solo dans des cafés de Bruxelles!

5. Elle a collaboré avec des artistes de partout dans le monde

À ses débuts, Angèle a fait la première partie du rappeur belge Damso. Elle a également collaboré à la chanson «Fever» avec la chanteuse Dua Lipa.

6. Son premier album s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires

Son album Brol, sorti en 2018, a été un succès immédiat certifié double disque de diamant. Son deuxième album Nonante-Cinq, sorti en 2021, a reçu la mention triple disque de platine.

7. C’est une féministe engagée

Angèle est féministe: elle utilise sa tribune pour dénoncer un fort sexisme qui règne au sein de l’industrie de la musique, en plus d’être engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique.

8. Un documentaire sur elle est disponible sur Netflix

En mai 2021, un documentaire sur Angèle est sorti sur Netflix. On peut y suivre la création de son dernier album Nonante-Cinq, mais aussi plonger dans ses journaux intimes depuis son enfance.

9. Elle a gagné des tonnes de prix

Angèle a remporté le prix de l'Artiste féminine et le prix de l'Album le plus streamé aux dernières Victoires de la musique, qui sont comme les Grammys français. Depuis le début de sa carrière, elle a remporté un total de 32 prix pour sa musique.

10. Elle sera au Centre Vidéotron le 27 avril prochain

On est vraiment excités d’annoncer qu’Angèle sera au Centre Vidéotron le 27 avril prochain pour donner un concert à ses fans de la capitale!

