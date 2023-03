Elisabeth Rioux raconte une histoire déchirante à propos de son ex, alors qu’elle était enceinte

Mise en garde / traumavertissement: cet article parle de violence conjugale.

La femme d’affaires Elisabeth Rioux était de passage au balado Sexe Oral, avec Lysandre Nadeau et la Dre point G, lorsqu’elle a fait de tristes révélations sur son ex, Bryan McCormick.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux révèle qu’un individu s’est introduit dans sa maison

• À lire aussi: Elisabeth Rioux ne veut plus entendre ce commentaire à propos de sa fille Wolfie

Le 13 mars dernier, Elisabeth Rioux annonçait sa participation à la baladodiffusion pour y parler de sujets croustillants, mais également d’événements du passé qui l’ont profondément marquée.

Instagram / Elisabeth Rioux

Dans un extrait publié sur le compte TikTok officiel de Sexe Oral, Elisabeth s’exprime sur le moment où les violences ont commencé avec son ancien conjoint.

«Un truc qui m’a traumatisée. Quand j’étais enceinte au début, et que j’ai commencé à avoir une bedaine, je me souviens encore de la position pis tout. J’étais dans la salle de bain, j’avais juste un petit top Hoaka pis des bobettes, pis ça n’était pas un moment sexuel, genre vraiment pas. Lui était couché dans le lit, puis là je suis comme ''Oh my god je commence à avoir une bedaine, check!" et je suis full contente.»

La réponse de son ex l’a laissé complètement bouche bée: «Arke, je réalise que ça m’écœure vraiment une femme enceinte», a-t-il répliqué.

Elisabeth poursuit la triste anecdote. «Ça en plus c’était au début. Je disais tout le temps "Mon ex a toujours été gentil" puis c’est à partir du jour où j’ai été enceinte que là il a commencé à être méchant.»

L’extrait arrête sur ces mots durs à entendre. Le public connaît les procédures judiciaires qui ont suivi la dénonciation de violence conjugale et Elisabeth s'est confiée sur la manière dont elle vivait la sortie de prison de son ancien conjoint dans une vidéo.

L’épisode du balado Sexe Oral de Lysandre Nadeau et de la Dre point G avec Elisabeth Rioux est accessible sur Patreon pour l’instant et devrait ensuite être diffusé un peu plus tard au public.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s