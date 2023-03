Voici où vous procurer le «eyeliner» blanc préféré d'Alix Earle

La meilleure amie de TikTok aux 4,8 millions d'abonnés ramène une technique de maquillage basique très accessible avec ses vidéos de routine beauté.

Getty Images via AFP

Alix Earle est la reine de la génération TikTok et son ascencion fulgurante sur la pateforme est dûe à son approche très amicale, elle qui discute avec ses abonnés dans une formule vidéo Get Ready With Me (Préparez-vous avec moi).

On admire les looks beauté d'Alix et encore plus en constatant qu'elle utilise des produits très accessibles pur y arriver. La touche de finition de son maquillage des yeux? Une ligne de crayon blanc dans la muqueuse inférieure de l'oeil pour agrandir et éveiller le regard.

Pour arriver à ce résultat, la tiktokeuse utilise le ligneur pour les yeux rétractable de marque NYX Professional Makeup à 8$, présentement meilleur vendeur de la marque grâce à Alix.

Courtoisie

Il suffit d'étendre le produit sur la muqueuse de la paupière inférieure pour un regard qui semble plus éveillé. Vous pouvez appliquer plus ou moins de crayon blanc selon l'intensité désirée.

Vous pouvez également obtenir l'effet «regard agrandit» avec les produits suivants.

Crayon de maquillage pour les yeux Jumbo teinte Lait de NYX Professional Makeup - 6$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

No 1. Crayon ligneur crémeux longue tenue de Glossier - 21$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

Traceur Paupières Imperméable de Watier - 27$ chez Pharmaprix

Courtoisie

ACHETER ICI

Crayon Khôl d'Annabelle - 6$ sur Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

Crayon ligneur pour les yeux hydrofuge Glide-On d'Urban Decay - 32$ chez Sephora

Courtoisie

ACHETER ICI

