Toutes les vedettes adorent cette «couleur» audacieuse

Les matières brillantes et métalliques ne sont plus uniquement réservées au temps des Fêtes. Maintenant, les célébrités et influenceuses se couvrent d’argent.

La créatrice de contenu mode montréalaise Izzi l’a mis en valeur sur ses yeux lors de la Semaine de la mode de Paris. Récemment, Dua Lipa a coordonné un ensemble en cuir Jaune Bob l’Éponge avec des bottes hautes argentées. On a également vu Sabrina Carpenter fouler les rues de Londres avec des bottes westerns métallisées et Cindy Cournoyer a osé le look pour son anniversaire.

Pas de doute, l'argent est la touche in du printemps.

L’argent est une valeur sûre à adopter pour une touche scintillante. Il s’adapte aussi bien à un look neutre qu’à un look coloré. L’argent est déjà très présent dans les bijoux, mais on s’adonne à encore plus de liberté pour le laisser briller.

L’influenceuse Maud Poulin a transposé la mode argentée sur un bikini à Fort Lauderdale.

Plusieurs occasions de s’imprégner de la teinte métallique sont bonnes. L’argent est parfait pour la saison des festivals et peut s’intégrer audacieusement dans un look professionnel ou contribuer à une sortie en amoureux.

On vous présente quelques pièces pour l’essayer!

1o La jupe-short argent métallique – 79$ chez Simons

2o Lunettes de soleil angulaires argent – 6,23$ chez Ardène

3o Blazer court en similicuir – 32$ chez Forever 21

4o Minijupe en similicuir plissé avec ceinture – 20$ chez Forever 21

5o Botte mi-mollet à talon bloc Havestei – En solde à 120$ chez Aldo

6o Maillot une pièce métallique – 60$ chez Garage

7o Pantalon en similicuir brillant holographique avec poches – 56$ sur Amazon

