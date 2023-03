Billie Eilish a supprimé tous ses réseaux sociaux et voici pourquoi

Plus de photo de profil, plus aucune publication de selfies improvisés, Billie Eilish a subitement effacé sa trace sur les réseaux sociaux.

Même si on peut toujours voir des publicités pour ses parfums et sa musique sur sa page Instagram à 108 millions d'abonnés, on ne peut plus voir de contenu spontané de la chanteuse derrière Bad Guy et My future. La chanteuse a décidé de prendre une pause d'une longueur indéterminée des réseaux sociaux.

La raison principale derrière cette décision est sa santé mentale. Dans une entrevue au podcast de l'animateur Conan O'Brien, Conan O'Brien Needs a Friend, Billie a expliqué son geste. «J'ai tout supprimé de mon téléphone, chose qui est un gros enjeu pour moi.» Elle a également mentionné qu'elle avait eu une enfance sans qu'internet ne prenne trop de place et qu'elle était constamment occupée.

La chanteuse a aussi admis que sa relation avec les réseaux sociaux change avec le temps. «Quand je suis devenue préado, il y avait les iPhone, et à mesure où je vieillissais, tout tournait autour de ça. Je faisais partie du lot, les gens sur internet étaient mon type de gens.»

Par la suite, Billie a connu la célébrité et son regard a changé. «Tout d'un coup, je faisais ce que j'ai toujours fait, naviguer sur les réseaux, et lentement, les vidéos que je regardais et les choses que je voyais sur internet étaient à propos de moi. Je n'aime pas ça.»

Billie Eilish a aussi indiqué qu'elle avait du mal à ignorer les messages et commentaires à son propos, ce qui l'emmène dans une spirale déprimante.

Nul ne sait si elle reviendra sur les réseaux sociaux bientôt!

