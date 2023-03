Selena Gomez refait surface sur les réseaux sociaux et répond à la controverse

La chanteuse a répondu à tout le drama qui enflamme internet en lien avec Hailey Bieber et Kylie Jenner. La jeune femme avoue avoir le coeur lourd face à la situation.

Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux sont saturés de nouvelles informations concernant l'éternelle querelle entre Selena Gomez et Hailey Bieber, toutes les deux ayant leur histoire avec Justin Bieber. La situation a pris des proportions inimaginables.

Si vous n'arrivez pas à démêler le fil des évènements, on l'a fait pour vous juste ici.

À la lumière des évènemnts, Selena Gomez a annoncé à la fin du mois dernier qu'elle était trop vieille pour ces chichis et qu'elle comptait prendre une pause des réseaux sociaux. Après quelques jours loin des écrans, Selena est revenue tout en douceur sur TikTok.

Dans la section commentaires de la vidéo GRWM, Selena a laissé savoir à ses abonnés qu'elle appréciait leur support. « Merci et je vous aime beaucoup. Je suis profondément reconnaissante de chacun d'entre vous, humains. Vous me rendez incroyablement heureuse. »

Toujours en commentaire, Selena a dévoilé comment elle se sentait. « S'il-vous-plaît, soyez plus aimables et considérez la santé mentale des autres. Mon coeur est lourd et je ne veux que du bon pour tout le monde. Tout mon amour. »

De leur côté, Hailey Bieber et Kylie Jenner n'ont toujours pas adressé la situation.

