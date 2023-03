Hailey Bieber a les cheveux plus courts que jamais avec cette coupe controversée

L’année 2022 a été marquée par le retour en force des coupes de cheveux audacieuses de rockeuses, comme le mullet, le shag et même la wolfcut. Nouvelle variation pour 2023, la coupe surnommée pieuvre, ou encore jellyfish ou même hime est celle qui risque de dominer les tendances cette année.

La coupe de cheveux de pieuvre se caractérise par un étage plus épais de cheveux sur le dessus et des longueurs contrastantes et fines en dessous. La plus récente star à adopter la coupe est Hailey Bieber. La star pousse l'audace encore plus loin après son surprenant bob.

Avec une telle coupe, Hailey s'amuse avec son style. Boucles d'oreilles fruitées, ligneur rose bonbon sur les yeux et rubans dans les cheveux donnent des allures gamines à la mannequin.

On sait que le mouvement emo de la fin des années 2000 effectue actuellement un retour et la coupe pieuvre est une version raffinée et modernisée de la fameuse coupe de cheveux emo de l’époque.

Si on portait la coupe pieuvre très droite avec quelques mèches gaufrées, en 2023, la coupe pieuvre est pleine de mouvement, avec des vagues et des boucles.

Souvent agrémentée de couleurs vibrantes, cette coupe donne immédiatement du style à celle qui la porte.

Cette coupe de cheveux convient autant aux chevelures très courtes qu’à celles plus longues: il suffit simplement de créer un contraste marquant entre l’étage du haut et celui du bas.

Lily Collins, que l'on connaît pour son rôle dans Emily In Paris, est aussi adepte. Elle la porte de façon discrète, qui sied parfaitement à son tempérament et à son style, plus doux.

À vous de jouer!

