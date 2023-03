Madison Beer fait tourner les têtes dans une robe féline au décolleté plongeant

Les stars étaient sur le 31 à l'occasion de l'évènement Billboard Women in Music et le look de Madison Beer était particulièrement audacieux.

La chanteuse derrière Reckless s'est présentée sur le tapis rouge avec une robe moulante à traîne et imprimé animalier.

Le clou du spectacle, un décolleté plongeant risqué. Pari réussi, la robe de soirée de Madison lui va à ravir.

Le look glamour est complété de quelques bijoux dans les tons dorés, un maquillage lumineux aux joues rougies et de sa chevelure en cascade.

D'autres célébrités étaient présentes lors de l'évènement qui célèbre la place des femmes dans l'industrie de la musique. Dove Cameron, Sabrina Carpenter et Olivia Rodrigo ont elles aussi foulé le tapis rouge.

Les looks de la soirée étaient impeccables.

