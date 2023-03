Voici pourquoi Emy-Jade refuse d'aborder publiquement ses chirurgies plastiques

Dans une session de questions et réponses en stories sur Instagram, l'influenceuse a mis les choses au clair concernant ses alterations esthétiques.

• À lire aussi: Emy-Jade Greaves dénonce des fraudeurs qui tentent de l'intimider sur Instagram

• À lire aussi: Emy-Jade a subi une augmentation mammaire et dévoile tous les détails

Après avoir répondu à des questions sur les amitiés toxiques et la recherche d'appartement, Emy-Jade a répondu a une question demandant comment elle vivait avec ses implants, puisque la personne derrière la question songe à faire de même.

Instagram / Emy-Jade Greaves

Aillant déjà subit une augmentation mammaire, Emy-Jade a répondu que « ça se passe super bien et non je ne regrette pas. », en invitant la personne à la contacter en privé pour recevoir des conseils de sa part et ainsi avoir une réference.

Par la suite, Emy-Jade explique pourquoi elle n'abordera pas publiquement ses différentes interventions esthétiques. « La seule raison pourquoi je ne réponds pas à toutes les questions par rapport à fillers, chirurgie plastique, etc, c'est juste parce que j'ai une petite partie de ma communauté qui est un petit peu plus jeune et je ne veux pas être la personne qui va planter dans la tête des jeunes que vous avez besoin de faire quoi que ce soit pour vous sentir belle ou pour être belle parce que ce n'est pas le cas. »

Emy-Jade ajoute « C'est une décision qui est vraiment personnelle, il y a un process psychologique qui vient avec ça qui est super important pour moi, donc vous n'avez juste pas besoin de rien pour être belle autre que de vous accepter vous-même, comme vous êtes. »

Elle fait la part des choses avec sa personne. « Je sais que ça peut sembler contradictoire, mais ça ne l'est pas. Il y a un process »

Emy-Jade est transparente sur les interventions esthétiques à son actif et n'est pas fermée à ce que les gens la questionnent, tant que l'exercice se fait en privé.

À VOIR AUSSI:

Chirurgie esthétique: les injections aux lèvres des influenceuses

s

8 vedettes québécoises qui ont parlé ouvertement de leur augmentation mammaire